Шумные соседи

Вопрос: «Соседи сдают квартиру посуточно. Квартиросъемщики часто шумят, сорят. На наши замечания владельцы квартиры не реагируют. Куда в таком случае нужно обращаться?»

Батор Ц.

При любом сильном шуме, криках, грохоте сразу звоните в полицию по номеру 102 или 112. Так вы зафиксируете факт нарушения, а участковый проведёт беседу с хозяином квартиры.

Напишите коллективное заявление участковому. В нём расскажите обо всех случаях нарушений, соберите подписи соседей. Его обязаны зарегистрировать и рассмотреть в течение 30 дней. Также по статье 6.4 КоАП жильцам могут выписать штраф — для физлиц от 500 до 1 тыс. рублей.

Если это не помогло, обратитесь в прокуратуру. В заявлении опишите проблему и укажите, когда вы обращались в полицию. Вы можете направить жалобу через интернет-приёмную на сайте Генпрокуратуры.

Крайняя мера — обращение в суд. Можно подать иск о возмещении морального вреда, особенно если ваш покой нарушают постоянно.

Квартиру в жилом доме нельзя превращать в мини-отель — это нарушение ст. 17 ЖК РФ Кроме того, в таком случае владелец не соблюдает санитарные нормы и правила пользования жильём. Вы можете подать жалобу в Жилищную инспекцию и Роспотребнадзор. Специалисты проведут проверку, выдадут предупреждение и указания, как устранить нарушения. Если хозяин игнорирует требования, инспекция может обратиться с иском в суд.