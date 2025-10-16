Возврат денег за пропущенные занятия в детском кружке

Вопрос: «Обязаны ли организаторы кружка возвращать деньги за пропущенные занятия по уважительной причине?»

Юлия Тимофеевна А.

Если ребенок заболел, организаторы кружка обязаны вернуть деньги за занятие. Это обстоятельства, за которые никто не отвечает. Но в этом случае нужно предоставить справку от врача. Организатор может удержать фактические расходы. При этом исполнитель обязан подтвердить их — они должны быть прописаны в договоре.

В договоре не может быть указано, что при пропуске занятий деньги не возвращаются, — это нарушение ст. 16 Закона «О защите прав потребителей».

Пропуск без уважительной причины считается обстоятельством по вине потребителя (согласно ст. 781 п. 2 ГК РФ). В таком случае деньги за занятие не возвращают.

Согласно ст. 32 Закона «О защите прав потребителей» вы в любой момент можете расторгнуть договор на услуги. В этом случае вам вернут деньги за все оставшиеся занятия за вычетом подтвержденных расходов организатора, которые указаны в договоре.