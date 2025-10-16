Общество 16.10.2025 в 09:00

Возврат денег за пропущенные занятия в детском кружке

Как это сделать?
A- A+
Текст: Номер один
Возврат денег за пропущенные занятия в детском кружке
Номер один

Вопрос: «Обязаны ли организаторы кружка возвращать деньги за пропущенные занятия по уважительной причине?»

Юлия Тимофеевна А.

Если ребенок заболел, организаторы кружка обязаны вернуть деньги за занятие. Это обстоятельства, за которые никто не отвечает. Но в этом случае нужно предоставить справку от врача. Организатор может удержать фактические расходы. При этом исполнитель обязан подтвердить их — они должны быть прописаны в договоре.

В договоре не может быть указано, что при пропуске занятий деньги не возвращаются, — это нарушение ст. 16 Закона «О защите прав потребителей».

Пропуск без уважительной причины считается обстоятельством по вине потребителя (согласно ст. 781 п. 2 ГК РФ). В таком случае деньги за занятие не возвращают.

Согласно ст. 32 Закона «О защите прав потребителей» вы в любой момент можете расторгнуть договор на услуги. В этом случае вам вернут деньги за все оставшиеся занятия за вычетом подтвержденных расходов организатора, которые указаны в договоре.

Теги
справбюро

Все новости

В ГИБДД Бурятии раскрыли подробности жуткого тройного ДТП
16.10.2025 в 09:52
Жительница Бурятии задолжала своим детям свыше 1,3 млн рублей
16.10.2025 в 09:43
В парламенте Монголии выпускника российского вуза отстранили от руководства фракции правящей партии
16.10.2025 в 09:35
В Бурятии стало меньше аварий в системе ЖКХ
16.10.2025 в 09:27
Жители Бурятии смогут улететь в Узбекистан
16.10.2025 в 09:16
Неутешительную картину увидел замглавы Минсельхоза на полях в Бурятии
16.10.2025 в 09:14
Возврат денег за пропущенные занятия в детском кружке
16.10.2025 в 09:00
В Бурятии выпускников БГУ отправят на работу в районы
16.10.2025 в 06:00
В Улан-Удэ задохнулись два гастарбайтера
15.10.2025 в 18:00
В Бурятии презентовали новые учебники по истории республики
15.10.2025 в 17:55
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

Читайте также
Жительница Бурятии задолжала своим детям свыше 1,3 млн рублей
На счету горе-матери уже две «уголовки»
16.10.2025 в 09:43
В парламенте Монголии выпускника российского вуза отстранили от руководства фракции правящей партии
В Монгольской Народной Партии произошел раскол
16.10.2025 в 09:35
В Бурятии стало меньше аварий в системе ЖКХ
Их число сократилось более чем в два раза
16.10.2025 в 09:27
Жители Бурятии смогут улететь в Узбекистан
Из Улан-Удэ запустят прямой рейс в Ташкент
16.10.2025 в 09:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru