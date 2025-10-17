Размер налога на имущество

Вопрос: «Отчего зависит сумма налога на квартиру?»

Максим И.

Размер налога на недвижимость зависит от следующих факторов:

Факторы, от которых зависит сумма:

1. Кадастровая стоимость квартиры — это сумма, в которую регион оценил объект недвижимости. Она устанавливается на несколько лет и может отличаться от рыночной цены квартиры. Узнать ее можно на сайте Росреестра.

2. Налоговая ставка — она выражается в процентах и показывает, какую часть от кадастровой стоимости нужно платить.

Базовые ставки прописаны в Налоговом кодексе.

- 0,1% — для комнаты, квартиры или её части. Местные власти могут уменьшать ставку до нуля или увеличивать, но максимум — до 0,3%;

- до 2,5% — для недвижимости дороже 300 млн рублей.

Узнать ставку для своего города можно на сайте ФНС.

3. Налоговый вычет — это площадь, за которую не нужно платить налог. Размер зависит от вида жилья:

- для квартиры — 20 кв. м;

- для комнаты или части квартиры — 10 кв. м.

Например, если площадь квартиры — 40 кв. м, то налог нужно уплатить только за 20 кв. м. Вычет считают автоматически в налоговой.

4. Срок владения недвижимостью и доли в ней. Если квартира находится в собственности менее года, налог на имущество начисляется только за период владения. Если недвижимость принадлежит дольщикам, налог делится между ними — в соответствии с размером каждой доли.

Кроме того, в налоговом уведомлении и в личном кабинете налогоплательщика есть общая сумма налога и его составляющие. Уплатить налоги за 2024 год нужно до 1 декабря 2025 года.