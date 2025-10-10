Общество 10.10.2025 в 15:17

Улан-удэнец стащил из магазина бутылку вина и чипсы

Позднее его «скрутили» росгвардейцы
Текст: Карина Перова
Фото: Росгвардия по Бурятии

В центре Улан-Удэ вечером сработала «тревожная кнопка» в продуктовом магазине. На место прибыли сотрудники Росгвардии.

Сотрудники торговой точки сообщили о краже: молодой человек стащил бутылку вина и чипсы. Когда те попытались его задержать, он убежал с украденным на улицу.

Правоохранители установили приметы злоумышленника по камерам видеонаблюдения. И вскоре задержали юношу неподалеку от супермаркета. Алкоголь, по его словам, он успел выпить. Ранее судимого 22-летнего улан-удэнца доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«Стоимость похищенного составила около 2 тысяч рублей. В настоящее время устанавливается его причастность к аналогичному преступлению, совершенному ранее в этом же супермаркете», - отметили в Росгвардии по Бурятии.

