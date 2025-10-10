Общество 10.10.2025 в 15:20

Полицейские Бурятии открыли стрельбу по резвой иномарке

Пьяный водитель пытался скрыться от правоохранителей
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Полицейские Бурятии открыли стрельбу по резвой иномарке

В Заиграевском районе Бурятии полицейским пришлось доставать табельное оружие и палить по колесам иномарки. Ее водитель не остановился по требованию правоохранителей и попытался скрыться от них прибавив скорость.

- Автомобиль «Тойота Приус Гибрид» был замечен экипажем ДПС на пр. 50-летия Октября ночью 10 октября. На неоднократные требования инспекторов ДПС об остановке транспорта нарушитель не реагировал, создавая угрозу безопасности другим участникам дорожного движения.

После того, как автомобиль выехал за пределы города, автоинспекторы приняли решение о применении табельного оружия для остановки транспортного средства. По скатам колес машины была произведена серия прицельных выстрелов, после чего транспортное средство остановилось, - рассказали в полиции республики, отметив, что в результате применения огнестрельного оружия никто не пострадал.

За рулем иномарки находился 26-летний нетрезвый улан-удэнец вместе с супругой. Мужчина прав управления транспортом не имеет, а собственницей автомобиля является жена. В отношении нарушителя составлены административные протоколы. К ответственности будет привлечена и 24-летняя супруга мужчины за передачу прав управления лицу в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль поместили на штрафстоянку.

Фото: ГИБДД РБ

Все новости

Полицейские Бурятии открыли стрельбу по резвой иномарке
10.10.2025 в 15:20
Улан-удэнец стащил из магазина бутылку вина и чипсы
10.10.2025 в 15:17
Спикер Хурала Бурятии принял участие в церемонии передачи школьных автобусов
10.10.2025 в 14:53
Школам Бурятии передали еще 31 автобус
10.10.2025 в 14:36
В Бурятии сгорели четыре дома в поселке на берегу Байкала
10.10.2025 в 14:22
В Улан-Удэ «сотые» останутся без холодной воды
10.10.2025 в 14:08
В Улан-Удэ изменили схему движения в сотых кварталах
10.10.2025 в 13:54
В Бурятии узбеку не дали ввезти 3 килограмма баранины
10.10.2025 в 13:00
В Якутске горожане сорвали зимовку уток
10.10.2025 в 12:38
Кассирша из Улан-Удэ наживалась на оставленных чеках
10.10.2025 в 12:33
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

Читайте также
Улан-удэнец стащил из магазина бутылку вина и чипсы
Позднее его «скрутили» росгвардейцы
10.10.2025 в 15:17
Спикер Хурала Бурятии принял участие в церемонии передачи школьных автобусов
Школьный автопарк республики пополнил 31 автобус
10.10.2025 в 14:53
Школам Бурятии передали еще 31 автобус
Вручение ключей прошло на площади Советов
10.10.2025 в 14:36
В Улан-Удэ «сотые» останутся без холодной воды
Благо цивилизации отключат ночью
10.10.2025 в 14:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru