Полицейские Бурятии открыли стрельбу по резвой иномарке

В Заиграевском районе Бурятии полицейским пришлось доставать табельное оружие и палить по колесам иномарки. Ее водитель не остановился по требованию правоохранителей и попытался скрыться от них прибавив скорость.

- Автомобиль «Тойота Приус Гибрид» был замечен экипажем ДПС на пр. 50-летия Октября ночью 10 октября. На неоднократные требования инспекторов ДПС об остановке транспорта нарушитель не реагировал, создавая угрозу безопасности другим участникам дорожного движения.

После того, как автомобиль выехал за пределы города, автоинспекторы приняли решение о применении табельного оружия для остановки транспортного средства. По скатам колес машины была произведена серия прицельных выстрелов, после чего транспортное средство остановилось, - рассказали в полиции республики, отметив, что в результате применения огнестрельного оружия никто не пострадал.

За рулем иномарки находился 26-летний нетрезвый улан-удэнец вместе с супругой. Мужчина прав управления транспортом не имеет, а собственницей автомобиля является жена. В отношении нарушителя составлены административные протоколы. К ответственности будет привлечена и 24-летняя супруга мужчины за передачу прав управления лицу в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль поместили на штрафстоянку.

Фото: ГИБДД РБ