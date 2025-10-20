Общество 20.10.2025 в 09:00

Некачественная питьевая вода

Что делать?
A- A+
Текст: Номер один
Некачественная питьевая вода
Номер один

Вопрос: «Куда жаловаться, если из-под крана течет желтая вода с неприятным запахом?»

Тамир Ц.

Если вас не устраивает качество воды из-под крана — она ржавая, пахнет или имеет какой-то привкус, — вы можете пожаловаться в несколько инстанций.

Аварийная служба. Позвоните и оставьте жалобу — номер аварийной службы можно узнать в УК. Оператор примет заявку и подскажет, что делать. Либо сразу передаст ваше обращение в управляющую компанию или местный водоканал.

Управляющая компания. Иногда причина плохой воды — вышедшие из строя фильтры или коммуникации в вашем доме. УК должна проверить их в течение двух недель. Потребовать проверки вы можете как при личном визите, так и письменно.

Водоснабжающая организация. Подайте заявку на проверку качества воды. После нее вам должны предоставить копию акта в течение трех дней.

Роспотребнадзор. Отправить жалобу можно несколькими способами:

- через сайт ведомства — для этого нужна учетная запись на «Госуслугах»;

- по почте;

- лично.

В ней нужно указать:

- наименование территориального органа Роспотребнадзора или Ф. И. О. должностного лица;

- ваши Ф. И. О. и адрес;

- суть обращения — четко и понятно опишите, что случилось и что вас не устраивает;

- личную подпись и дату;

- почтовый адрес или адрес электронной почты, на который нужно отправить ответ.

Важно:

- текст обращения должен быть разборчивым. Если его не смогут прочитать, ответа не будет;

- нельзя использовать нецензурные или оскорбительные выражения, а также угрозы;

- к жалобе можно приложить любые доказательства вашей проблемы: фото, видео или копии документов.

Ответ на жалобу дают в течение 30 дней. В сложных случаях этот срок могут продлить еще на 30 дней, но вас обязаны об этом предупредить.

Прокуратура и суд. Это крайняя мера, если вам не смогли помочь, а проблемы с водой стали постоянными.

Теги
справбюро

Все новости

Некачественная питьевая вода
20.10.2025 в 09:00
Экс-директор религиозной общины Джампа Тинлея осужден за мошенничество
20.10.2025 в 06:00
В Бурятии сальмонеллез из-за магазинной еды подтвердили у 11 человек
19.10.2025 в 17:15
В сети «Николаевский» в Бурятии извинились перед отравившимися
19.10.2025 в 16:43
В школе Бурятии дети и сотрудники подхватили норовирус
19.10.2025 в 15:40
В Бурятии подрядчик оставил четырех рабочих без зарплаты
19.10.2025 в 14:54
В Бурятии леса «Шумака» отнесут к категории защитных
19.10.2025 в 14:16
В Улан-Удэ автобусы переходят на новое осенне-зимнее расписание
19.10.2025 в 13:58
В сети распространился вброс о массовом отравлении в детском лагере в Бурятии
19.10.2025 в 13:35
Спортсменка из Улан-Удэ стала чемпионкой мира по ушу в Китае
19.10.2025 в 13:09
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

Читайте также
В сети «Николаевский» в Бурятии извинились перед отравившимися
Сейчас проводятся внутренние проверки
19.10.2025 в 16:43
В Бурятии подрядчик оставил четырех рабочих без зарплаты
Также он не заключил с ними трудовые договоры и не провел инструктаж
19.10.2025 в 14:54
В Бурятии леса «Шумака» отнесут к категории защитных
Сейчас они отнесены к резервным
19.10.2025 в 14:16
В Улан-Удэ автобусы переходят на новое осенне-зимнее расписание
Изменения коснулись 14 маршрутов
19.10.2025 в 13:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru