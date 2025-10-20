Некачественная питьевая вода

Вопрос: «Куда жаловаться, если из-под крана течет желтая вода с неприятным запахом?»

Тамир Ц.

Если вас не устраивает качество воды из-под крана — она ржавая, пахнет или имеет какой-то привкус, — вы можете пожаловаться в несколько инстанций.

Аварийная служба. Позвоните и оставьте жалобу — номер аварийной службы можно узнать в УК. Оператор примет заявку и подскажет, что делать. Либо сразу передаст ваше обращение в управляющую компанию или местный водоканал.

Управляющая компания. Иногда причина плохой воды — вышедшие из строя фильтры или коммуникации в вашем доме. УК должна проверить их в течение двух недель. Потребовать проверки вы можете как при личном визите, так и письменно.

Водоснабжающая организация. Подайте заявку на проверку качества воды. После нее вам должны предоставить копию акта в течение трех дней.

Роспотребнадзор. Отправить жалобу можно несколькими способами:

- через сайт ведомства — для этого нужна учетная запись на «Госуслугах»;

- по почте;

- лично.

В ней нужно указать:

- наименование территориального органа Роспотребнадзора или Ф. И. О. должностного лица;

- ваши Ф. И. О. и адрес;

- суть обращения — четко и понятно опишите, что случилось и что вас не устраивает;

- личную подпись и дату;

- почтовый адрес или адрес электронной почты, на который нужно отправить ответ.

Важно:

- текст обращения должен быть разборчивым. Если его не смогут прочитать, ответа не будет;

- нельзя использовать нецензурные или оскорбительные выражения, а также угрозы;

- к жалобе можно приложить любые доказательства вашей проблемы: фото, видео или копии документов.

Ответ на жалобу дают в течение 30 дней. В сложных случаях этот срок могут продлить еще на 30 дней, но вас обязаны об этом предупредить.

Прокуратура и суд. Это крайняя мера, если вам не смогли помочь, а проблемы с водой стали постоянными.