Кредитная карта

Вопрос: «Что нужно знать при оформлении кредитки?»

Ольга Иннокентьевна С., г. Улан-Удэ

Не пользуйтесь кредиткой, если не уверены, что сможете погасить долг вовремя. Эксперты не советуют оплачивать такой картой ежедневные нужды: еду, проезд в транспорте. Если у вас нет проблем с деньгами, и вы уверены, что в срок выплатите долг, карта может быть полезна для крупных покупок.

На что обратить внимание при оформлении кредитной карты:

1. Льготный период — срок, во время которого банк не начисляет проценты за использование его средств. Изучите в договоре, сколько он длится и на какие операции распространяется. Часто не действует на снятие наличных и переводы.

2. Минимальный платеж – сумма, которую нужно внести в определенный период и погасить часть кредита. Если ее не выплачивать, будет просрочка по долгу.

3. Процентная ставка. Она выше, чем у обычных займов (как правило, 40–60% годовых), и начисляется, когда истекает льготный период.

4. Неустойки — это штрафы, которые банк налагает, если не внести вовремя минимальный платеж.

5. Плата за обслуживание: комиссия за выдачу карты, СМС и уведомления, страховку.

6. Скидки у партнеров и кешбэк на карту.

Как пользоваться кредиткой? Гасите долг до конца льготного периода, чтобы банк не начислял проценты и неустойки. Поставьте напоминание, чтобы не забыть об этом. Так вы не только не будете переплачивать за заем, но и улучшите свою кредитную историю.

Выбирайте карту с бесплатным обслуживанием или соблюдайте условия договора, чтобы за него не взималась комиссия. Например, совершайте покупки по кредитке на минимальные суммы.

Не снимайте наличные и не переводите деньги с карты, если за это начисляются проценты. Не используйте больше 30% средств от лимита. Это может ухудшить кредитную историю.