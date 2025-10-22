Общество 22.10.2025 в 09:00

Кредитные каникулы для самозанятых

Как оформить?
Текст: Номер один
Кредитные каникулы для самозанятых
Pixabay

Вопрос: «Правда ли, что самозанятым можно взять кредитные каникулы?» 

Артем Петрович В.

Да, с 1 октября 2025 года самозанятые граждане и субъекты малого и среднего бизнеса смогут официально приостанавливать выплаты по займам. Новый закон позволяет взять кредитные каникулы сроком до 6 месяцев один раз в пять лет.

Важно знать, что отсрочка распространяется на договоры, заключённые после 1 марта 2024 года, и действует в зависимости от категории заемщика:

- самозанятые - кредиты до 10 млн рублей;

- микропредприятия - до 60 млн рублей;

- малые предприятия - до 400 млн рублей;

- средние предприятия - до 1 млрд рублей.

Чтобы воспользоваться отсрочкой, бизнес не должен находиться в процедуре ликвидации, реорганизации или банкротства. Если по кредиту есть залог или поручитель, потребуется их согласие.

Помните, что закон не распространяется на кредиты, оформленные до марта 2024 года.

