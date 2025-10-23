Вопрос: «Кто должен убирать листья во дворе многоквартирного дома?»

Арсалан Б.

Уборка листьев во дворе — обязанность управляющей компании или ТСЖ. Эти работы входят в содержание общего имущества дома по Жилищному кодексу (ст. 161 ЖК РФ). За городские же улицы, парки и скверы отвечают местные администрации.

Где нужно убирать листья:

- во дворах: на газонах вдоль дорог и тротуаров — на расстоянии до 5 метров от проезжей части;

- на улицах районного значения – до 10 метров;

- на центральных улицах и магистралях – до 25 метров.

Где не нужно? На газонах в парках и на особо охраняемых природных территориях листву часто оставляют. Это не халатность, а экологическая норма: листва защищает корни деревьев от морозов и удобряет почву.

Куда жаловаться, если уборку не проводят:

- если вы считаете, что листву во дворе не убирают или убирают с нарушениями, напишите заявление в свою УК или ТСЖ;

- обратитесь в Государственную жилищную инспекцию, если УК не реагирует. На работу управляющей компании можно пожаловаться через «Госуслуги.Дом»;

- если листья убирают в лесопарке или сквере, обратитесь в местную администрацию.