Условия получения вычета за лечение

Разберем основные
Вопрос: «Что важно знать при оформлении вычета за лечение?»

Екатерина Георгиевна С.

Чтобы получить вычет, человек должен быть налоговым резидентом. То есть он может быть иностранным гражданином или вовсе не иметь гражданства, но обязан жить в РФ не менее 183 дней в течение года, включая день въезда в страну и выезда из нее. Россиянин, который в сумме более полугода находится за рубежом и проводит в стране меньше 183 дней, перестает быть резидентом и теряет право на компенсацию налога. Исключение — военные и госслужащие, когда они на длительный срок командированы за границу.

Вычет по расходам на лечение можно получить не только за себя, но и за членов семьи:

- супруга или супругу;

- несовершеннолетнего родного ребенка, усыновленного или находящегося под опекой;

- совершеннолетнего ребенка или бывшего подопечного младше 24 лет, пока он учится очно;

- ребенка или подопечного любого возраста, если он признан судом недееспособным.

Главное в этом случае – кто оплачивал лекарства, медпроцедуры или ДМС. Например, если совершеннолетний ребенок делал это со своей карты и из своих средств, то он должен оформить вычет сам. Родители его получить не смогут.

Поскольку вычет напрямую связан с НДФЛ, оформить возврат может только тот, у кого есть доходы, облагаемые этим налогом:

- зарплата;

- прибыль от продажи имущества или доли в нем;

- подаренное имущество, если это не были ценные бумаги или цифровая валюта;

- страховые выплаты.

В 2025 году этот перечень дополнили денежным довольствием участников СВО, надбавками за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Индивидуальным предпринимателям вычет доступен, только если они используют общую систему налогообложения (ОСНО). Самозанятые же могут претендовать лишь на вычет с альтернативных доходов. Например, от продажи имущества. Прибыль, с которой заплатили налог на профессиональный доход (НПД), не подойдет.

Критерии получения вычета:

- Первый важнейший критерий — у клиники, в который вы лечились, должна быть лицензия на осуществление меддеятельности. Ее можно проверить по ИНН учреждения на сайте Росздравнадзора. Помимо этого, ФНС включает эту информацию в выписку из ЕГРЮЛ.

- Аналогично при покупке полиса ДМС у страховой компании тоже должна быть лицензия, причем предусматривающая оплату исключительно медуслуг. Пользовался ли человек своей страховкой, не важно.

- Если пациент хочет получить вычет за покупку лекарств, их следует приобретать по назначению врача. За средство от простуды, которое человек сам себе «прописал», НДФЛ не вернут.

- Для оформления вычета в ФНС также необходимо предоставлять все чеки и квитанции. Поэтому их важно собирать и хранить, пока налог не возместят. Важно отметить, что вычет можно получить в том числе за оплату отдыха в санатории. НДФЛ возвращают не со всей стоимости путевки, а только с той части расходов, которые идут непосредственно на процедуры и лекарства.

- За лечение за рубежом вычет получить нельзя.

- Право на вычет сохраняется в течение трех лет. Например, в 2025 году его можно оформить за 2022–2024 годы.

