В Бурятии 17-летнюю лихачку будут судить за смертельное ДТП

В Кабанском районе Бурятии перед судом предстанет 17-летняя девушка, которая 4 августа устроила смертельное ДТП в селе Сухая (скончался 16-летний пассажир). Ее обвиняют в угоне автомобиля и нарушении правил дорожного движения, приведшем к аварии с летальным исходом.

В тот роковой вечер подросток без спроса взяла автомобиль родителей, пока их не было дома. Она посадила четырех несовершеннолетних знакомых и стала кататься по деревне. На улице Байкальская лихачка гнала со скоростью не менее 110 км/час, из-за чего не справилась с управлением и съехала с проезжей части.

Иномарка перевернулась, снесла несколько дорожных знаков и врезалась в электроопору. В ДТП от полученных повреждений скончался юноша, еще одна девушка получила тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни.

«В рамках уголовного дела для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации по ходатайству следствия судом наложен арест на имущество законных представителей (родителей) обвиняемой: на земельные участки, автомобили и недвижимое имущество», - отметили в СУ СКР по Бурятии.

Во время предварительного расследования удалось собрать достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.