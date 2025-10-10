В Бурятии на выходные будет до минус 21

О погоде на предстоящие выходные рассказали синоптики Бурятии. По данным Гидрометцентра, завтра по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой мокрый снег и снег. Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура сегодня ночью -4…-9, местами -14…-19 градусов. Завтра днем будет +1…+6, местами -3…-8 градусов.В воскресенье, 12 октября, по республике прогнозируется переменная облачность, местами небольшой мокрый снег и снег, по южной половине местами до умеренного. Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -3…-8, местами -10…-15, в Баунтовскому районе до -16…-21 градусов. Днем 0…+5, местами -4…-9.В Улан-Удэ завтра без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура сегодня ночью -6…-8, завтра днем +3…+5 градусов.