Общество 10.10.2025 в 16:29

Жительница Бурятии загнала в долговую яму экс-возлюбленного матери

Она втихую оформила на него три кредита на 418 тысяч рублей
Текст: Карина Перова
Жительница Бурятии загнала в долговую яму экс-возлюбленного матери
Фото: архив «Номер один»

На жителя Закаменского района Бурятии втихую оформили три кредита на общую сумму 418 тыс. рублей. Мужчина обратился в полицию.

Правоохранители выяснили, что в 2021 году он оформил себе банковскую карту, о чем сообщил своей сожительнице. Карта была привязана к его старому номеру телефона. В 2022 году пара разошлась, при этом карта и старая симка осталась в сломанном телефоне у сожительницы дома.

В октябре этого года мужчина получил заказное письмо с уведомлением о том, что он не выплачивает кредиты. Но сельчанин даже не подозревал об их существовании. Сотрудники уголовного розыска установили, что в долговую яму его загнала 38-летняя дочь экс-сожительницы.

«Она рассказала, что с 2021 года пользовалась сим-картой и банковской картой потерпевшего. Установив банковское приложение онлайн, в последующем оформила три кредитных займа на имя мужчины, не уведомив его об этом. Денежные средства потратила на личные нужды», - отметили в МВД по Бурятии.

По факту мошенничества завели уголовное дело. Проводятся следственные действия.

ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

