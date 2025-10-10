Семейная пара из Бурятии передала на фронт мотоцикл погибшего на СВО сына

Семейная пара из села Тодогто Заиграевского района Бурятии передала на фронт мотоцикл «Урал» погибшего на СВО сына. На жест доброй воли решились Павел и Любовь Ерофеевы, рассказали в газете «Вперед».

Волонтер движения «Все для фронта! Все для Победы!» Вячеслав Шурыгин подчеркнул, что на днях «железный конь» был передан из рук в руки.

Сын Ерофеевых погиб полгода назад. «Мотоцикл сможет спасти кому-то жизнь», - отметила мать бойца.