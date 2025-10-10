Общество 10.10.2025 в 16:54

Семейная пара из Бурятии передала на фронт мотоцикл погибшего на СВО сына

Мать бойца считает, что техника может спасти кому-то жизнь
Текст: Карина Перова
Семейная пара из Бурятии передала на фронт мотоцикл погибшего на СВО сына
Фото: газета «Вперед»

Семейная пара из села Тодогто Заиграевского района Бурятии передала на фронт мотоцикл «Урал» погибшего на СВО сына. На жест доброй воли решились Павел и Любовь Ерофеевы, рассказали в газете «Вперед».

Волонтер движения «Все для фронта! Все для Победы!» Вячеслав Шурыгин подчеркнул, что на днях «железный конь» был передан из рук в руки.

Сын Ерофеевых погиб полгода назад. «Мотоцикл сможет спасти кому-то жизнь», - отметила мать бойца.

