Общество 10.10.2025 в 17:01
«Мне было страшно найти себя там»
Сибирские невесты пошли войной на пикапера, который тайком снимал откровенные видео
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске обычное свидание в кафе обернулось скандалом. Выяснилось, что известный «пикап-гуру» снимал откровенные моменты с девушками, после чего публиковал кадры без их согласия в социальных сетях, называя снятое «учебным пособием по соблазнению». Как минимум 20 девушек обнаружили в его канале ролике, на которые не давали согласие. Подробности - в материале КП-Новосибирск.
Наталья познакомилась с Андреем на популярном сайте знакомств. Вскоре они пошли на свидание в кафе, кавалер казался галантным мужчиной.
— Никаких тревожных звоночков не было. Ни в общении, ни на свидании в кафе. Ровно до нашей прогулки в парке. Я заметила у него в перчатке камеру. У меня точно такая же есть дома, поэтому я её сразу узнала, — рассказывает Наталья.
Со слов сибирячки, он несколько раз пытался сделать с ней совместную фотографию, на что она отвечала категорическим отказом. А после, под предлогом лепки снеговика, отходил подальше и снимал исподтишка.
Наталья попыталась вывести ухажера на чистую воду, однако тот все категорически отрицал. Тогда она сама нашла курсы пикапера в интернете, поняла, что её обманули и сняла разоблачительное видео в социальных сетях, где рассказала свою историю. Сразу после с ней связалось более 20 девушек, которые также пострадали от действий Андрея.
— Он профессиональный психолог. Он прекрасно понимает, на какие травмы девушек нужно надавить. Все материалы он потом передает своим «ученикам», рассказывает, как нужно знакомится с девушками, — делится сибирячка.
Выяснилось, что помимо съёмок свиданий «профессиональный пикапер» организовал несколько закрытых групп для своих учеников, где передавал контакты. Они, в свою очередь, также присылали фото- или видео подтверждение «наставнику», чтобы получить «зачёт».
— Я нашла этот канал случайно. Мы тогда с ним расстались, и мне стало интересно найти его социальные сети. Я была в шоке, мне страшно было открывать те видео, я боялась найти там себя. По расположению камер и ракурсов на видео с другими девушками, я поняла, что он всё заснял. А потом это было в открытом доступе, — рассказала Олеся, одна из пострадавших девушек.
В распоряжении редакции есть фотографии интимного характера, которые распространялись в закрытых каналах.
Теперь пострадавшие сибирячки готовы наказать пикапера:
— Мы готовы идти в полицию, — заявили девушки.
Но девушки подозревают, что он готовится срочно уехать за пределы России.
- Есть информация, что он сейчас делает документы, чтобы выехать из страны. Мы будем добиваться, чтобы его успели привлечь к ответственности до его отъезда, - говорят пострадавшие.
Имена героев публикации изменены
Наталья познакомилась с Андреем на популярном сайте знакомств. Вскоре они пошли на свидание в кафе, кавалер казался галантным мужчиной.
— Никаких тревожных звоночков не было. Ни в общении, ни на свидании в кафе. Ровно до нашей прогулки в парке. Я заметила у него в перчатке камеру. У меня точно такая же есть дома, поэтому я её сразу узнала, — рассказывает Наталья.
Со слов сибирячки, он несколько раз пытался сделать с ней совместную фотографию, на что она отвечала категорическим отказом. А после, под предлогом лепки снеговика, отходил подальше и снимал исподтишка.
Наталья попыталась вывести ухажера на чистую воду, однако тот все категорически отрицал. Тогда она сама нашла курсы пикапера в интернете, поняла, что её обманули и сняла разоблачительное видео в социальных сетях, где рассказала свою историю. Сразу после с ней связалось более 20 девушек, которые также пострадали от действий Андрея.
— Он профессиональный психолог. Он прекрасно понимает, на какие травмы девушек нужно надавить. Все материалы он потом передает своим «ученикам», рассказывает, как нужно знакомится с девушками, — делится сибирячка.
Выяснилось, что помимо съёмок свиданий «профессиональный пикапер» организовал несколько закрытых групп для своих учеников, где передавал контакты. Они, в свою очередь, также присылали фото- или видео подтверждение «наставнику», чтобы получить «зачёт».
— Я нашла этот канал случайно. Мы тогда с ним расстались, и мне стало интересно найти его социальные сети. Я была в шоке, мне страшно было открывать те видео, я боялась найти там себя. По расположению камер и ракурсов на видео с другими девушками, я поняла, что он всё заснял. А потом это было в открытом доступе, — рассказала Олеся, одна из пострадавших девушек.
В распоряжении редакции есть фотографии интимного характера, которые распространялись в закрытых каналах.
Теперь пострадавшие сибирячки готовы наказать пикапера:
— Мы готовы идти в полицию, — заявили девушки.
Но девушки подозревают, что он готовится срочно уехать за пределы России.
- Есть информация, что он сейчас делает документы, чтобы выехать из страны. Мы будем добиваться, чтобы его успели привлечь к ответственности до его отъезда, - говорят пострадавшие.
Имена героев публикации изменены