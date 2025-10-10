Общество 10.10.2025 в 17:01

«Мне было страшно найти себя там»

Сибирские невесты пошли войной на пикапера, который тайком снимал откровенные видео
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Мне было страшно найти себя там»
Фото: предоставлено героиней публикации
В Новосибирске обычное свидание в кафе обернулось скандалом. Выяснилось, что известный «пикап-гуру» снимал откровенные моменты с девушками, после чего публиковал кадры без их согласия в социальных сетях, называя снятое «учебным пособием по соблазнению». Как минимум 20 девушек обнаружили в его канале ролике, на которые не давали согласие. Подробности - в материале КП-Новосибирск.

Наталья познакомилась с Андреем на популярном сайте знакомств. Вскоре они пошли на свидание в кафе, кавалер казался галантным мужчиной.

— Никаких тревожных звоночков не было. Ни в общении, ни на свидании в кафе. Ровно до нашей прогулки в парке. Я заметила у него в перчатке камеру. У меня точно такая же есть дома, поэтому я её сразу узнала, — рассказывает Наталья.

Со слов сибирячки, он несколько раз пытался сделать с ней совместную фотографию, на что она отвечала категорическим отказом. А после, под предлогом лепки снеговика, отходил подальше и снимал исподтишка.

Наталья попыталась вывести ухажера на чистую воду, однако тот все категорически отрицал. Тогда она сама нашла курсы пикапера в интернете, поняла, что её обманули и сняла разоблачительное видео в социальных сетях, где рассказала свою историю. Сразу после с ней связалось более 20 девушек, которые также пострадали от действий Андрея.

— Он профессиональный психолог. Он прекрасно понимает, на какие травмы девушек нужно надавить. Все материалы он потом передает своим «ученикам», рассказывает, как нужно знакомится с девушками, — делится сибирячка.

Выяснилось, что помимо съёмок свиданий «профессиональный пикапер» организовал несколько закрытых групп для своих учеников, где передавал контакты. Они, в свою очередь, также присылали фото- или видео подтверждение «наставнику», чтобы получить «зачёт».

— Я нашла этот канал случайно. Мы тогда с ним расстались, и мне стало интересно найти его социальные сети. Я была в шоке, мне страшно было открывать те видео, я боялась найти там себя. По расположению камер и ракурсов на видео с другими девушками, я поняла, что он всё заснял. А потом это было в открытом доступе, — рассказала Олеся, одна из пострадавших девушек.

В распоряжении редакции есть фотографии интимного характера, которые распространялись в закрытых каналах.

Теперь пострадавшие сибирячки готовы наказать пикапера:

— Мы готовы идти в полицию, — заявили девушки. 

Но девушки подозревают, что он готовится срочно уехать за пределы России.

- Есть информация, что он сейчас делает документы, чтобы выехать из страны. Мы будем добиваться, чтобы его успели привлечь к ответственности до его отъезда, - говорят пострадавшие.

Имена героев публикации изменены

Все новости

В небе над районом Бурятии кружила стая хищников
10.10.2025 в 17:39
В Бурятии надеются сократить дефицит врачей в районах
10.10.2025 в 17:22
В Бурятии освятили первый дуган «Сваямбху субурга»
10.10.2025 в 17:20
«Мне было страшно найти себя там»
10.10.2025 в 17:01
Семейная пара из Бурятии передала на фронт мотоцикл погибшего на СВО сына
10.10.2025 в 16:54
Жительница Бурятии загнала в долговую яму экс-возлюбленного матери
10.10.2025 в 16:29
В Бурятии нашли тело утонувшего в реке мужчины
10.10.2025 в 16:08
В Иркутской области женщина получила выплату за якобы утонувший дом
10.10.2025 в 16:02
В Бурятии на выходные будет до минус 21
10.10.2025 в 15:56
В Бурятии 17-летнюю лихачку будут судить за смертельное ДТП
10.10.2025 в 15:39
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

Читайте также
В небе над районом Бурятии кружила стая хищников
Черных грифов засняли в Мухоршибирском районе
10.10.2025 в 17:39
В Бурятии надеются сократить дефицит врачей в районах
Госдума одобрила законопроект Минздрава об обязательном целевом обучении студентов медвузов
10.10.2025 в 17:22
В Бурятии освятили первый дуган «Сваямбху субурга»
Его начали строить в 2019 году
10.10.2025 в 17:20
Семейная пара из Бурятии передала на фронт мотоцикл погибшего на СВО сына
Мать бойца считает, что техника может спасти кому-то жизнь
10.10.2025 в 16:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru