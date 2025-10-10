В Бурятии освятили первый дуган «Сваямбху субурга»

Сегодня в местности Ошор Булаг в селе Верхняя Иволга Иволгинского района Бурятии прошло торжественное освящение первого дугана буддийско-паломнического комплекса «Сваямбху субурга».

Его строительство началось в 2019 году. Поддержку оказали многие жители и благодетели, в том числе директор Байкальского кирпичного завода. Всем меценатам вручили благодарственные письма.

На освящение съехались священнослужители и миряне со всей республики и из других регионов. Хурал равнай возглавил главный хранитель XII Пандито Хамбо ламы Даши-Доржо Этигэлова, чойжон-лама Бимба Доржиев. Также с речью выступил XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев.

«Сегодня очень знаменательный день, день черной Мыши, который определил наш Бимба-лама для освящения дугана. Исторически сложилось так, что в 1945 году генералиссимус Сталин своим указом разрешил открыть буддийские дацаны, один – в Бурятии, другой – в Агинске. Нам сверху было указано, что он должен находиться в 40 километров от Улан-Удэ. Рассматривали два района – Заиграевский и Иволгинский. Соседи отказались, и верующие села Ошор Булаг с радостью согласились возвести храм. И вот в этом месте, урочище трех берез, было первое место Иволгинского дацана», - сказал лидер буддистов России.

Мероприятие украсил концерт известных певцов бурятской эстрады: Билигмы Ринчиновой, Валико Гаспаряна, Зоригто и Нонны Тогочиевых и других.