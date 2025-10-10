Общество 10.10.2025 в 17:20

В Бурятии освятили первый дуган «Сваямбху субурга»

Его начали строить в 2019 году
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии освятили первый дуган «Сваямбху субурга»
Фото: администрация Иволгинского района

Сегодня в местности Ошор Булаг в селе Верхняя Иволга Иволгинского района Бурятии прошло торжественное освящение первого дугана буддийско-паломнического комплекса «Сваямбху субурга».

Его строительство началось в 2019 году. Поддержку оказали многие жители и благодетели, в том числе директор Байкальского кирпичного завода. Всем меценатам вручили благодарственные письма.

На освящение съехались священнослужители и миряне со всей республики и из других регионов. Хурал равнай возглавил главный хранитель XII Пандито Хамбо ламы Даши-Доржо Этигэлова, чойжон-лама Бимба Доржиев. Также с речью выступил XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев.

«Сегодня очень знаменательный день, день черной Мыши, который определил наш Бимба-лама для освящения дугана. Исторически сложилось так, что в 1945 году генералиссимус Сталин своим указом разрешил открыть буддийские дацаны, один – в Бурятии, другой – в Агинске. Нам сверху было указано, что он должен находиться в 40 километров от Улан-Удэ. Рассматривали два района – Заиграевский и Иволгинский. Соседи отказались, и верующие села Ошор Булаг с радостью согласились возвести храм. И вот в этом месте, урочище трех берез, было первое место Иволгинского дацана», - сказал лидер буддистов России.

Мероприятие украсил концерт известных певцов бурятской эстрады: Билигмы Ринчиновой, Валико Гаспаряна, Зоригто и Нонны Тогочиевых и других.

Теги
дуган буддизм сваямбху субурга

Все новости

В небе над районом Бурятии кружила стая хищников
10.10.2025 в 17:39
В Бурятии надеются сократить дефицит врачей в районах
10.10.2025 в 17:22
В Бурятии освятили первый дуган «Сваямбху субурга»
10.10.2025 в 17:20
«Мне было страшно найти себя там»
10.10.2025 в 17:01
Семейная пара из Бурятии передала на фронт мотоцикл погибшего на СВО сына
10.10.2025 в 16:54
Жительница Бурятии загнала в долговую яму экс-возлюбленного матери
10.10.2025 в 16:29
В Бурятии нашли тело утонувшего в реке мужчины
10.10.2025 в 16:08
В Иркутской области женщина получила выплату за якобы утонувший дом
10.10.2025 в 16:02
В Бурятии на выходные будет до минус 21
10.10.2025 в 15:56
В Бурятии 17-летнюю лихачку будут судить за смертельное ДТП
10.10.2025 в 15:39
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

Читайте также
В небе над районом Бурятии кружила стая хищников
Черных грифов засняли в Мухоршибирском районе
10.10.2025 в 17:39
В Бурятии надеются сократить дефицит врачей в районах
Госдума одобрила законопроект Минздрава об обязательном целевом обучении студентов медвузов
10.10.2025 в 17:22
«Мне было страшно найти себя там»
Сибирские невесты пошли войной на пикапера, который тайком снимал откровенные видео
10.10.2025 в 17:01
Семейная пара из Бурятии передала на фронт мотоцикл погибшего на СВО сына
Мать бойца считает, что техника может спасти кому-то жизнь
10.10.2025 в 16:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru