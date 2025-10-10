Общество 10.10.2025 в 17:22
В Бурятии надеются сократить дефицит врачей в районах
Госдума одобрила законопроект Минздрава об обязательном целевом обучении студентов медвузов
Текст: Иван Иванов
Разработанный Минздравом РФ законопроект, вводящий обязательное целевое обучение для студентов медицинских вузов и колледжей, принят в первом чтении. Новое правило коснется всех, кто планирует учиться за бюджет в 2026 году, сообщает «Коммерсант».
«Данные поправки необходимы для решения проблемы кадров и повышения качества медпомощи населению, что позволит резко сократить дефицит врачей и медсестёр в районах республики, - прокомментировали эту инициативу в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии. - На сегодняшний день проблема дефицита медицинских кадров остается актуальной: нехватка кадров составляет порядка 500 врачей и примерно 300 специалистов среднего звена. Это создает серьезные препятствия для своевременного оказания качественной медицинской помощи населению, особенно в сельской местности и удаленных районах».
Новая законодательная инициатива по обязательной отработке трехлетнего срока после окончания медицинского вуза представляется одной из мер, направленных на решение этой проблемы. Данная практика, как считают в Минздраве РБ, «позволяет перераспределить кадры таким образом, чтобы покрыть дефицит в наиболее нуждающихся медицинских организациях».
