Общество 10.10.2025 в 17:22

В Бурятии надеются сократить дефицит врачей в районах

Госдума одобрила законопроект Минздрава об обязательном целевом обучении студентов медвузов
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Бурятии надеются сократить дефицит врачей в районах
Фото: архив «Номер один»
Разработанный Минздравом РФ законопроект, вводящий обязательное целевое обучение для студентов медицинских вузов и колледжей, принят в первом чтении. Новое правило коснется всех, кто планирует учиться за бюджет в 2026 году, сообщает «Коммерсант».

«Данные поправки необходимы для решения проблемы кадров и повышения качества медпомощи населению, что позволит резко сократить дефицит врачей и медсестёр в районах республики, - прокомментировали эту инициативу в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии. - На сегодняшний день проблема дефицита медицинских кадров остается актуальной: нехватка кадров составляет порядка 500 врачей и примерно 300 специалистов среднего звена. Это создает серьезные препятствия для своевременного оказания качественной медицинской помощи населению, особенно в сельской местности и удаленных районах».

Новая законодательная инициатива по обязательной отработке трехлетнего срока после окончания медицинского вуза представляется одной из мер, направленных на решение этой проблемы. Данная практика, как считают в Минздраве РБ, «позволяет перераспределить кадры таким образом, чтобы покрыть дефицит в наиболее нуждающихся медицинских организациях».

Теги
здравоохранение

Все новости

В небе над районом Бурятии кружила стая хищников
10.10.2025 в 17:39
В Бурятии надеются сократить дефицит врачей в районах
10.10.2025 в 17:22
В Бурятии освятили первый дуган «Сваямбху субурга»
10.10.2025 в 17:20
«Мне было страшно найти себя там»
10.10.2025 в 17:01
Семейная пара из Бурятии передала на фронт мотоцикл погибшего на СВО сына
10.10.2025 в 16:54
Жительница Бурятии загнала в долговую яму экс-возлюбленного матери
10.10.2025 в 16:29
В Бурятии нашли тело утонувшего в реке мужчины
10.10.2025 в 16:08
В Иркутской области женщина получила выплату за якобы утонувший дом
10.10.2025 в 16:02
В Бурятии на выходные будет до минус 21
10.10.2025 в 15:56
В Бурятии 17-летнюю лихачку будут судить за смертельное ДТП
10.10.2025 в 15:39
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

Читайте также
В небе над районом Бурятии кружила стая хищников
Черных грифов засняли в Мухоршибирском районе
10.10.2025 в 17:39
В Бурятии освятили первый дуган «Сваямбху субурга»
Его начали строить в 2019 году
10.10.2025 в 17:20
«Мне было страшно найти себя там»
Сибирские невесты пошли войной на пикапера, который тайком снимал откровенные видео
10.10.2025 в 17:01
Семейная пара из Бурятии передала на фронт мотоцикл погибшего на СВО сына
Мать бойца считает, что техника может спасти кому-то жизнь
10.10.2025 в 16:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru