Общество 10.10.2025 в 17:39

В небе над районом Бурятии кружила стая хищников

Черных грифов засняли в Мухоршибирском районе
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В небе над районом Бурятии кружила стая хищников

Сегодня, 10 октября, в Мухоршибирском районе Бурятии зафиксировали более десяти особей краснокнижного черного грифа. Стая крупных хищных птиц кружила в небе над Тугнуйским заказником, который создан для организации благоприятных условий для размножения и сохранения дроф и журавлей.

- Ранее этих птиц здесь не видели, тем более сразу столько особей. У чёрных грифов расширяется ареал обитания. Возможно причина связана с изменением климатических условий или с увеличением численности птицы в соседней Монголии, - комментируют в «Бурприроде».

Накануне местные жители засняли грифов в Тункинском нацпарке, удивившись внушительным размерам крылатых и их количеству. По словам орнитолога и научного сотрудника национального парка Лопсона Базарова, последнее время отмечается расширение их ареала обитания. Случаи появления этих птиц отмечены также в окрестностях Улан-Удэ, в Еравнинском районе, а также на территории Якутии.

Напомним, что чёpный гpиф – этo oднa из кpyпнeйшиx xищныx птиц ceмeйcтвa яcтpeбиныx, включенных в Красную книгу РФ и Бурятии.

Гриф является природным санитароми питается падалью, предотвращая распространение опасных заболеваний и инфекций.

Тугнуйский заказник организован в 1977 году для создания благоприятных условий для размножения и сохранения редких видов птиц – дроф и журавлей, а позже стал территорией для сохранения всего биологического разнообразия этого места.

Фото: Бурприрода

Теги
грифы

Все новости

В небе над районом Бурятии кружила стая хищников
10.10.2025 в 17:39
В Бурятии надеются сократить дефицит врачей в районах
10.10.2025 в 17:22
В Бурятии освятили первый дуган «Сваямбху субурга»
10.10.2025 в 17:20
«Мне было страшно найти себя там»
10.10.2025 в 17:01
Семейная пара из Бурятии передала на фронт мотоцикл погибшего на СВО сына
10.10.2025 в 16:54
Жительница Бурятии загнала в долговую яму экс-возлюбленного матери
10.10.2025 в 16:29
В Бурятии нашли тело утонувшего в реке мужчины
10.10.2025 в 16:08
В Иркутской области женщина получила выплату за якобы утонувший дом
10.10.2025 в 16:02
В Бурятии на выходные будет до минус 21
10.10.2025 в 15:56
В Бурятии 17-летнюю лихачку будут судить за смертельное ДТП
10.10.2025 в 15:39
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

Читайте также
В Бурятии надеются сократить дефицит врачей в районах
Госдума одобрила законопроект Минздрава об обязательном целевом обучении студентов медвузов
10.10.2025 в 17:22
В Бурятии освятили первый дуган «Сваямбху субурга»
Его начали строить в 2019 году
10.10.2025 в 17:20
«Мне было страшно найти себя там»
Сибирские невесты пошли войной на пикапера, который тайком снимал откровенные видео
10.10.2025 в 17:01
Семейная пара из Бурятии передала на фронт мотоцикл погибшего на СВО сына
Мать бойца считает, что техника может спасти кому-то жизнь
10.10.2025 в 16:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru