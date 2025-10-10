В небе над районом Бурятии кружила стая хищников

Сегодня, 10 октября, в Мухоршибирском районе Бурятии зафиксировали более десяти особей краснокнижного черного грифа. Стая крупных хищных птиц кружила в небе над Тугнуйским заказником, который создан для организации благоприятных условий для размножения и сохранения дроф и журавлей.

- Ранее этих птиц здесь не видели, тем более сразу столько особей. У чёрных грифов расширяется ареал обитания. Возможно причина связана с изменением климатических условий или с увеличением численности птицы в соседней Монголии, - комментируют в «Бурприроде».

Накануне местные жители засняли грифов в Тункинском нацпарке, удивившись внушительным размерам крылатых и их количеству. По словам орнитолога и научного сотрудника национального парка Лопсона Базарова, последнее время отмечается расширение их ареала обитания. Случаи появления этих птиц отмечены также в окрестностях Улан-Удэ, в Еравнинском районе, а также на территории Якутии.

Напомним, что чёpный гpиф – этo oднa из кpyпнeйшиx xищныx птиц ceмeйcтвa яcтpeбиныx, включенных в Красную книгу РФ и Бурятии.

Гриф является природным санитароми питается падалью, предотвращая распространение опасных заболеваний и инфекций.

Тугнуйский заказник организован в 1977 году для создания благоприятных условий для размножения и сохранения редких видов птиц – дроф и журавлей, а позже стал территорией для сохранения всего биологического разнообразия этого места.

Фото: Бурприрода