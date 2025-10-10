Общество 10.10.2025 в 20:27
Владимир Павлов: «Һүүлэй жэлнүүдтэ Буряад улас 468 шэнэ автобус абаа»
Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов hургуулинуудта автобусуудай түлхюур мүнөөдэр барюулба. Автобусто хүртэгшэдые амаршалхадаа, hуралсалай хангалтануудай шанар hайжаруулха хэрэгтэ hайн шэнэ унаа ехэ нүлөө үзүүлнэ, hайнаар ашаглахые уряалаа.
«Манай хүүгэдүүдэй шэнэ автобусоор ябахадань, тэдэнэртэ зохид байхын тула, иимэ ажал хэгдэнэ. Газаа хүйтэндэ ябажа даарахагүй, дулаан автобусоор hургуулидаа хүрэхэ. Һүүлэй жэлнүүдтэ Буряад улас 468 шэнэ автобус абаа, тэдэнэй ехэнхинь федеральна мүнгөөр»,-гээд Владимир Павлов хэлээ.
Энэ удаа уласай hургуулинуудта 31 автобус тараагдаба. Бэшүүрэй, Сэлэнгын, Хэжэнгын, Хориин, Тарбагатайн, Ивалгын болон бусад аймагуудай дунда hургуулинууд, тиихэдэ уласай мэдэлэй бусад hуралсалай гуламтанууд шэнэ унаатай болоо.
«Манай хүүгэдүүдэй шэнэ автобусоор ябахадань, тэдэнэртэ зохид байхын тула, иимэ ажал хэгдэнэ. Газаа хүйтэндэ ябажа даарахагүй, дулаан автобусоор hургуулидаа хүрэхэ. Һүүлэй жэлнүүдтэ Буряад улас 468 шэнэ автобус абаа, тэдэнэй ехэнхинь федеральна мүнгөөр»,-гээд Владимир Павлов хэлээ.
Энэ удаа уласай hургуулинуудта 31 автобус тараагдаба. Бэшүүрэй, Сэлэнгын, Хэжэнгын, Хориин, Тарбагатайн, Ивалгын болон бусад аймагуудай дунда hургуулинууд, тиихэдэ уласай мэдэлэй бусад hуралсалай гуламтанууд шэнэ унаатай болоо.
Тегихурал