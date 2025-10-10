Общество 10.10.2025 в 20:27

Владимир Павлов: «Һүүлэй жэлнүүдтэ Буряад улас 468 шэнэ автобус абаа»

A- A+
Владимир Павлов: «Һүүлэй жэлнүүдтэ Буряад улас 468 шэнэ автобус абаа»
Фото: Хурал Бурятии
Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов hургуулинуудта автобусуудай түлхюур мүнөөдэр барюулба. Автобусто хүртэгшэдые амаршалхадаа, hуралсалай хангалтануудай шанар hайжаруулха хэрэгтэ hайн шэнэ унаа ехэ нүлөө үзүүлнэ, hайнаар ашаглахые уряалаа.

«Манай хүүгэдүүдэй шэнэ автобусоор ябахадань, тэдэнэртэ зохид байхын тула, иимэ ажал хэгдэнэ. Газаа хүйтэндэ ябажа даарахагүй, дулаан автобусоор hургуулидаа хүрэхэ. Һүүлэй  жэлнүүдтэ Буряад улас 468 шэнэ автобус абаа, тэдэнэй ехэнхинь федеральна мүнгөөр»,-гээд Владимир Павлов хэлээ. 

Энэ удаа уласай hургуулинуудта 31 автобус тараагдаба. Бэшүүрэй, Сэлэнгын, Хэжэнгын, Хориин, Тарбагатайн, Ивалгын болон бусад аймагуудай дунда hургуулинууд, тиихэдэ уласай мэдэлэй бусад hуралсалай гуламтанууд шэнэ унаатай болоо. 
Теги
хурал

Все новости

Владимир Павлов: «Һүүлэй жэлнүүдтэ Буряад улас 468 шэнэ автобус абаа»
10.10.2025 в 20:27
В небе над районом Бурятии кружила стая хищников
10.10.2025 в 17:39
В Бурятии надеются сократить дефицит врачей в районах
10.10.2025 в 17:22
В Бурятии освятили первый дуган «Сваямбху субурга»
10.10.2025 в 17:20
«Мне было страшно найти себя там»
10.10.2025 в 17:01
Семейная пара из Бурятии передала на фронт мотоцикл погибшего на СВО сына
10.10.2025 в 16:54
Жительница Бурятии загнала в долговую яму экс-возлюбленного матери
10.10.2025 в 16:29
В Бурятии нашли тело утонувшего в реке мужчины
10.10.2025 в 16:08
В Иркутской области женщина получила выплату за якобы утонувший дом
10.10.2025 в 16:02
В Бурятии на выходные будет до минус 21
10.10.2025 в 15:56
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

Читайте также
В небе над районом Бурятии кружила стая хищников
Черных грифов засняли в Мухоршибирском районе
10.10.2025 в 17:39
В Бурятии надеются сократить дефицит врачей в районах
Госдума одобрила законопроект Минздрава об обязательном целевом обучении студентов медвузов
10.10.2025 в 17:22
В Бурятии освятили первый дуган «Сваямбху субурга»
Его начали строить в 2019 году
10.10.2025 в 17:20
«Мне было страшно найти себя там»
Сибирские невесты пошли войной на пикапера, который тайком снимал откровенные видео
10.10.2025 в 17:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru