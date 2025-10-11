На берегу Байкала убрали огромную свалку

Неподалеку от села Сухая Кабанского района ликвидировали огромную свалку. Она пролежала там более 10 лет. В итоге помойка разрослась на площади в 7,5 тыс.кв.м — почти гектар.

Объём отходов достиг 12 тысяч кубометров. Суд ещё в 2017 году обязал сельскую администрацию ликвидировать свалку. С соответствующим иском туда обратилась прокуратура. Однако свалка только росла. В декабре местные жители рассказали о проблеме во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Несколько месяцев спустя, в марте, представители регионального отделения Народного фронта обратились по этому поводу в природоохранную прокуратуру и Минприроды РБ.

На днях общественникам отправили видео с финальной уборки – на кадрах подрядчик чистит 10-метровую полосу леса, прилегающую к территории бывшей свалки.

Сама территория уже свободна от мусора. Его ликвидация обошлась в 23 миллиона рублей, сообщили активисты ОНФ в своём официальном telegram-канале. Росприродназор тем временем отобрал пробы загрязнённой почвы для оценки ущерба, причинённого окружающей среде.