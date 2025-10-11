Общество 11.10.2025 в 12:16

Продажи праворульных машин рекордно выросли в Приморье из-за утильсбора

В лидерах продаж Toyota Land Cruiser Prado и Nissan Note

Текст: Иван Иванов
Продажи праворульных машин рекордно выросли в Приморье из-за утильсбора

Законопроект об изменении порядка расчета утильсбора не только возмутил тысячи россиян, но и сильно отразился на авторынке. В преддверии возможного нововведения в Приморье значительно выросли продажи автомобилей с мощными двигателями: Toyota Land Cruiser Prado, Nissan Note и других. Об этом сообщили эксперты сайта Drom.ru.

Как сообщает портал Vladivostok1.ru, законопроектом предлагается с 1 ноября 2025 года учитывать не только объем двигателя автомобиля, но и его мощность, из-за чего эксперты прогнозировали серьезный рост цен на машины, и многие приморцы решили успеть приобрести мощные авто до увеличения их стоимости.

Так, в сентябре в Приморском крае продажи автомобилей выросли на 11%, а покупали их в среднем по цене на 18% дороже — средняя стоимость машин за месяц поднялась до 1,3 миллиона рублей.

В лидеры вышел Toyota Land Cruiser Prado с мощностью двигателя от 163 до 282 в зависимости от года выпуска и комплектации. Еще в августе эта модель была на третьем месте с ростом продаж в 2%. В сентябре его стали покупать чаще на 57%, а цена поднялась на 14% — до 3,3 миллиона рублей.

На втором месте по продажам оказался Nissan Note — его стали покупать на 9% чаще, а цена автомобиля выросла на 5%, до 855 тысяч рублей. Третье место заняла Toyota Prius, продажи которой тоже выросли на 9%, но примечательно, что она упала в цене на 3%, до 923 тысяч рублей. На четвертом месте расположился Subaru Forester, продажи которого выросли на 50%, а цена — на 9%, до 1,6 миллиона рублей.

Эксперты подчеркнули, что в августе самой продаваемой моделью была Honda Fit, но в течение сентября ее продажи упали на 5%, а средняя стоимость не изменилась и составила 685 тысяч рублей. При этом спрос на автомобили, по сравнению с сентябрем прошлого года, остается отрицательным: он упал на 9% при росте цены в среднем на 4%.

Также в сентябре произошел кратковременный рост продаж моделей мощностью двигателя выше 160 лошадиных сил, которые ранее не пользовались высоким спросом. Например, полноразмерный кроссовер Hyundai Palisade в августе приобрели только один раз, а в сентябре купили 15 таких моделей. Средняя стоимость модели за месяц выросла на 8% — до 4 миллионов рублей.

То же самое со среднеразмерным кроссовером Kia Sorento. За месяц его продажи выросли в 2,3 раза при падении цены на 5% — до 2,5 млн рублей. Спрос на минивэн Kia Carnival вырос в 3,5 раза за месяц, а подорожал он на 8% — до 2,7 миллиона рублей. В числе других моделей, на которых неожиданно вырос спрос, оказались Toyota Highlander (продажи выросли на 66% за месяц); Honda Stepwgn (продажи выросли на 76% за месяц);

Ранее сообщалось, что законопроект о повышении утильсбора собрал на официальном портале нормативных правовых актов более 121 тысячи голосов против. Из-за этого автолюбители из Владивостока решили выразить свой протест вживую и выйти на митинг.


