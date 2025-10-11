Общество 11.10.2025 в 13:18

По Бурятии ездят перекупщики скота

У торговцев изъяли 19 голов животных

Текст: Анастасия Величко
В Закаменском районе сотрудники ОГИБДД и Закаменский филиал ветеринарии БРСББЖ (Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных) пресекли незаконную перевозку 19 голов сельскохозяйственных животных без ветеринарно-сопроводительных документов

Выяснилось, что скот обнаружили у так называемых перекупщиков, которые ездят по поселениям в нарушение всех правил для вывоза молодняка КРС

В администрации района отмечают, что нарушение правил перевозки скота влечёт наложение штрафов от 3 тыс. рублей до 500 тыс. рублей на граждан, должностных и юридических лиц.

Владельцам скота напомнили, что покупка, продажа, сдача на убой, реализация животноводческой продукции проводится только с ветеринарно - сопроводительными документами.

- Во избежание санкций не принимайте участие в сомнительных сделках с заезжими закупщиками, не потворствуйте нарушению закона, - призвали жителей местные власти.

 
Фото: "Номер один"

