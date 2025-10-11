В Бурятии уменьшилась преступность

В прокуратуре проанализировали состояние и динамику преступности в Бурятии с начала года. С января по сентябрь в республике зарегистрировано на 8,4 % меньше преступлений, чем в аналогичном периоде 2024 года (12 398 против 13 528).

Так, сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-9,9 %),криминальных посягательств, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (-35,5 %), изнасилований (-8,3 %), разбоев (-32 %), краж (-14,6 %), грабежей (-8 %), экологических преступлений (-42,6 %), уголовно наказуемых деяний, связанных с незаконным оборотом оружия (-27,4 %).

Снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах (-4,8 %), в состоянии алкогольного опьянения (-13,9 %).

В то же время отмечается рост убийств и покушений на убийство (+22,8 %), хулиганств (+36,8 %), мошенничеств (+16,1 %).

Число краж, содеянных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сократилось на 17 % (с 776 до 644), количество мошенничеств, напротив, возросло на 14,5 % (с 2 137 до 2 447).

Причиненный ущерб превысил 437 млн рублей.

Несовершеннолетними либо при их соучастии совершено 375 преступлений (годом ранее 270), лицами, ранее совершавшими преступления, – 3 760 (4 210).





