В Улан-Баторе французы строят канатную дорогу

Воздушная линия свяжет два густонаселённых микрорайона и протянется над рекой Тола

Текст: Иван Иванов
Воздушная канатная дорога будет состоять из 98 пассажирских кабин и сможет перевозить до 2320 человек в час пик. На сегодняшний день выполнено 38% работ по проекту, сообщает агентство «Монцамэ».

По данным мэрии Улан-Батора, проект предусматривает строительство 19 опорных столбов и двух станций. Работы на станциях продолжаются, заливка фундамента завершена на 75%, а шесть из 19 опор полностью установлены.

Общие строительные работы завершены на 18%, на объекте работают 15 единиц техники и 88 сотрудников. Генеральным подрядчиком выступает французская группа POMA, мировой лидер с более чем 100-летним опытом строительства канатных дорог. Она отвечает за техническое управление, реализацию и консультирование.

Компания «Моннис инжиниринг» непосредственно выполняет работы. Материалы и оборудование для транспорта поставляются из Франции. Уже импортировано и разгружено 103 контейнера, что составляет 69% от общего объема грузов.

Целью 24 мегапроектов по развитию столицы Монголии является расширение видов и доступности общественного транспорта, а также снижение загруженности дорог и загрязнения воздуха, отмечает агентство.

 
Фото: "Номер один"

