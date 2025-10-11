ЮНЕСКО заинтересовалось Байкалом

Российские власти должны представить в ЮНЕСКО (подразделение ООН) поправки в законодательство о Байкале, который в 1996 году был признан объектом всемирного наследия, до их принятия. Об этом представитель международной организации заявил порталу РБК. Законопроект был внесен в Думу в июне 2023 года, принят в первом чтении и уже больше двух лет дорабатывается ко второму.

В ЮНЕСКО сообщили, что российские власти уведомили их о намерении внести поправки в законодательство, касающиеся Байкала. Комитет всемирного наследия организации в ответ потребовал, чтобы любые подобные предложения были тщательно оценены, в том числе экспертами, с точки зрения их воздействия на объект всемирного наследия, чтобы гарантировать, что они не поставят под угрозу его защиту. «Эти предложения и их оценки должны быть представлены в ЮНЕСКО до их принятия», — сообщили РБК в организации.

Там также напомнили, что ранее уже предупреждали об угрозах для Байкала, связанных с «долгосрочным ухудшением качества воды», а также «неопределенностью правовой защиты и отсутствием комплексного управления». В связи с этим Комитет всемирного наследия призвал российские власти разработать «комплексный план управления» в отношении Байкала и «безотлагательно принять меры по остановке и обращению вспять процесса его деградации».

Представитель ЮНЕСКО напомнил также об их просьбе пригласить в Россию на Байкал совместную миссию организации и Международного союза охраны природы летом 2026 года. Помимо этого, там просили Россию подготовить отчет о ходе работы по Байкалу к 1 февраля 2026 года, а также обновленный отчет о состоянии объекта всемирного наследия к 1 декабря 2026 года.

Минприроды в ответ на просьбу РБК прокомментировать позицию ЮНЕСКО пояснили, что в декабре 2023 года совместную миссию организации и Международного союза охраны природы на Байкале подробно проинформировали о планируемых изменениях в законодательство. «Эксперты этих международных организаций дали предложения о необходимости доработки законопроекта в части усиления охранного статуса озера Байкал», — подчеркнули в ведомстве, отметив, что сейчас законопроект дорабатывается ко второму чтению.

В министерстве также напомнили, что в соответствии с Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия государства-стороны этой конвенции несут обязательство не принимать преднамеренных действий, которые могли бы причинить прямо или косвенно ущерб всемирному природному наследию. «Российская Федерация неукоснительно соблюдает взятые на себя международные обязательства, в том числе в части выполнения правил и процедур Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года», — заключили в Минприроды.



Фото: "Номер один"