Общество 12.10.2025 в 13:26

В Чите построят монгольский завод

Он будет отправлять на экспорт кедровые орехи
Текст: Иван Иванов
В Чите построят монгольский завод
Фото «Номер один»

Правительство Забайкалья ведет переговоры о строительстве монгольского завода в Чите для экспорта кедрового ореха в Монголию, Китай и страны Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает «Чита.Ру» со ссылкой на эфир «РТК Забайкалье», где исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкалья Буянто Батомункуев рассказал о проекте.

«Сейчас с коллегами из Торгово-промышленной палаты Монголии проводим работу, чтобы наши продукты зашли уже на рынок Монголии. В небольшом количестве они уже там представлены, пользуются неплохим спросом со стороны покупателей Монголии, но тем не менее нам нужно сейчас наращивать это все. Переработкой кедрового ореха заинтересовались монгольские инвесторы. Это не будет целый большой завод, потому что для переработки кедрового ореха не требуется очень большого оборудования и так далее. Нужно им познакомиться с поставщиками, поговорить, сколько можем перерабатывать и в дальнейшем сертифицировать для экспорта через госграницу. Завод, скорее всего, будет расположен в Чите, его представительство будет в самом Улан-Баторе», - рассказал Батомункуев.

Между тем в соцсетях Читы высказали мнение, что кедровые орехи будут экспортировать прежде всего в Китай, рынок которого ближе и масштабнее монгольского. Главное при этом, чтобы от разговоров инвесторы перешли к делу.
Теги
монголия завод орехи

ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

