В Бурятии родилась девочка весом почти 7 кг

В Бурятии 11 октября появилась на свет настоящая богатырша – девочка весом 6700 граммов и ростом 66 сантиметров. Об этом рассказали в Республиканском перинатальном центре «Эхын Баяр».

В медучреждении подчеркнули, что роды прошли благополучно благодаря слаженной работе высокопрофессиональных врачей. Их приняли акушеры-гинекологи Аурика Ли-Ван-Хай и Александр Нетесов, анестезиолог-реаниматолог Наталья Санжацыбикова, неонатолог Анна Лазарева, акушерка Ксения Дунаева, медицинская сестра-анестезист Надежда Михалева, операционная сестра Анастасия Дондокова и санитарка Анна Патрушева.

«Поздравляем счастливую семью с рождением прекрасной дочери и выражаем благодарность всему коллективу за высокий профессионализм, внимание и заботу. Пусть малышка растёт здоровой, счастливой и окружённой любовью!», - прокомментировали в перинатальном центре.