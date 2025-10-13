Общество 13.10.2025 в 09:43

В Бурятии закончили ремонт дороги стоимостью более 100 млн рублей

Она соединяет сёла Старая Курба и Верхние Тальцы
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии закончили ремонт дороги стоимостью более 100 млн рублей

В Заиграевском районе Бурятии завершили ремонт региональной автодороги, который начался два года назад. Речь об участке с 12 по 25 км дороги Гортоповский мост-Верхние Тальцы-Хоринск. Региональная дорога проходит вдоль левого берега Уды и соединяет сёла Старая Курба и Верхние Тальцы. Участок введен в эксплуатацию.

- Там сделано дорожное покрытие переходного типа, выполнен монтаж пяти металлических гофрированных труб и ремонт двух железобетонных труб. Для обеспечения безопасности дорожного движения установлены сигнальные столбики и дорожные знаки. Стоимость работ по государственному контракту составила 111,4 млн рублей, - рассказали в «Бурятрегионавтодоре».

В ведомстве напомнили, что в 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали участок с 0 по 2 км дороги Гортоповский мост-Верхние Тальцы-Хоринск, в том числе и сам мост.

Фото: «Бурятрегионавтодор»

Теги
ремонт дороги

Все новости

Жительнице Бурятии дали два года за погибшего в ДТП человека
13.10.2025 в 10:51
Бодибилдерша из Бурятии стала вице-чемпионкой Урала и Сибири
13.10.2025 в 10:30
Тропы в Улан-Удэ украсили арт-объектами
13.10.2025 в 10:21
В Улан-Удэ заканчивается переоформление договоров по торговым киоскам
13.10.2025 в 10:01
В ухе мальчика из Бурятии поселился паук
13.10.2025 в 09:54
В Бурятии закончили ремонт дороги стоимостью более 100 млн рублей
13.10.2025 в 09:43
В Иркутской области 14-летний подросток зарезал двух человек
13.10.2025 в 09:43
В Бурятии родилась девочка весом почти 7 кг
13.10.2025 в 09:22
Пенсионерка из Улан-Удэ отдала мошенникам деньги и золото
13.10.2025 в 09:13
Самозапрет на кредиты через «Госуслуги»
13.10.2025 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

Читайте также
Жительнице Бурятии дали два года за погибшего в ДТП человека
Она не справилась с управлением из-за гололёда
13.10.2025 в 10:51
Тропы в Улан-Удэ украсили арт-объектами
На маршрутах предусмотрены укрытия от непогоды, навесы и места для отдыха
13.10.2025 в 10:21
В Улан-Удэ заканчивается переоформление договоров по торговым киоскам
Последний срок - 31 декабря
13.10.2025 в 10:01
В Бурятии родилась девочка весом почти 7 кг
Роды принимала большая команда врачей
13.10.2025 в 09:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru