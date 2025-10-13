В Бурятии закончили ремонт дороги стоимостью более 100 млн рублей

В Заиграевском районе Бурятии завершили ремонт региональной автодороги, который начался два года назад. Речь об участке с 12 по 25 км дороги Гортоповский мост-Верхние Тальцы-Хоринск. Региональная дорога проходит вдоль левого берега Уды и соединяет сёла Старая Курба и Верхние Тальцы. Участок введен в эксплуатацию.

- Там сделано дорожное покрытие переходного типа, выполнен монтаж пяти металлических гофрированных труб и ремонт двух железобетонных труб. Для обеспечения безопасности дорожного движения установлены сигнальные столбики и дорожные знаки. Стоимость работ по государственному контракту составила 111,4 млн рублей, - рассказали в «Бурятрегионавтодоре».

В ведомстве напомнили, что в 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали участок с 0 по 2 км дороги Гортоповский мост-Верхние Тальцы-Хоринск, в том числе и сам мост.

Фото: «Бурятрегионавтодор»