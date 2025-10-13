Общество 13.10.2025 в 10:01

В Улан-Удэ заканчивается переоформление договоров по торговым киоскам

Последний срок - 31 декабря
Текст: Петр Санжиев
Фото: архив «Номер один»
В мэрии Улан-Удэ предупредили владельцев нестационарных торговых объектов о том, что подходит к концу переходный период для переоформления договоров. Период начался в августе. Речь о договорах, на основании которых предприниматели установили свои киоски. Ранее предприниматель-«киосочник» заключал с муниципалитетом договор аренды земельного участка, но скоро они потеряют силу. Вместо этого типа договора следует заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта. Крайний срок перехода на этот договор - конец текущего года. 

Прежние договоры были с Комитетом по управлению имуществом горадминистрации, а новые заключаются с комитетом по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству. Договор заключается в течение 18 дней с момента подачи заявления, но у предпринимателя не должно быть долгов. Срок договора составляет 7 лет, с правом пролонгации еще на 7 лет. Семилетний срок рекомендовал Минпромторг России.

Когда переходный период завершится, договоры аренды прекратят свое действие - их расторгнут. Поэтому лучше перейти на новый договор. 

Одновременно напомним, что киоски должны соответствовать установленным требованиям к внешнему виду. Чиновники отмечают, что из 293 нестационарных торговых объектов вид 171 из них соответствует новым требованиям. 

Как отметила зампред комитета по архитектуре и градостроительству горадминистрации Марина Говорова, среди требований - какие материалы надо использовать, процент остекления (фронтальный фасад не менее 80 процентов, боковые фасады не менее 50 процентов), высота объекта не более 3,5 м. Объект должен быть одноэтажным. Разработаны даже типовые проекты внешнего вида объектов. Она отметила - если у предпринимателя есть вопросы, то ему всегда готовы помочь, подсказать, разъяснить.
