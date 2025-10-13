Тропы в Улан-Удэ украсили арт-объектами

– Теперь в нашем городе есть еще одно прекрасное место для семейного отдыха, студенческих походов и школьных выездов. Можно организовать здесь занятия по естествознанию, географии и биологии. Важно вести активный образ жизни и заботиться о своем здоровье, – подчеркнул мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.





Тропа длиной 21 км включает пять участков, рассчитанные на прогулки улан-удэнцев всех возрастов и уровней подготовки. Входные группы троп оснащены системами освещения и видеонаблюдения. Для удобства передвижения предусмотрены тактильные информационные таблички и QR-коды с доступной информацией о геопозиции. На пути следования предусмотрены укрытия от непогоды, навесы и места для отдыха.





– Тропы у нас только начинаются. Надеемся, что построим новые тропы до Иркутска, Читы. Институт троп открыт именно в Улан-Удэ. Мы применили современные технологии и готовы передать опыт специалистам. Ходите по тропам. Участвуйте не только в прогулках, но и в волонтерских акциях по уходу за тропами, — отметил основатель «Большой Байкальской тропы» Андрей Сукнев.





Маршрут «Тропа здоровья» в Улан-Удэ создан в рамках программы «Тропы Дальнего Востока», запущенной полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым в 2024 году по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Срок окончания строительства троп – 1 ноября.





Фото: мэрия Улан-Удэ

В Улан-Удэ на «Тропе Здоровья» устанавливают арт-объекты. Как рассказали в мэрии, на маршрутах уже появились скамейки из «водопроводных труб», солнечные часы, медвежонок, сердце, лотос в гроте и другие инсталляции. А городские лесничие построили таежную избу со скамейками и столом, где можно остановиться и попить чай.