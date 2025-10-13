Общество 13.10.2025 в 10:21

Тропы в Улан-Удэ украсили арт-объектами

На маршрутах предусмотрены укрытия от непогоды, навесы и места для отдыха
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Тропы в Улан-Удэ украсили арт-объектами
В Улан-Удэ на «Тропе Здоровья» устанавливают арт-объекты. Как рассказали в мэрии, на маршрутах уже появились скамейки из «водопроводных труб», солнечные часы, медвежонок, сердце, лотос в гроте и другие инсталляции. А городские лесничие построили таежную избу со скамейками и столом, где можно остановиться и попить чай.

– Теперь в нашем городе есть еще одно прекрасное место для семейного отдыха, студенческих походов и школьных выездов. Можно организовать здесь занятия по естествознанию, географии и биологии. Важно вести активный образ жизни и заботиться о своем здоровье, – подчеркнул мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.


Тропа длиной 21 км включает пять участков, рассчитанные на прогулки улан-удэнцев всех возрастов и уровней подготовки. Входные группы троп оснащены системами освещения и видеонаблюдения. Для удобства передвижения предусмотрены тактильные информационные таблички и QR-коды с доступной информацией о геопозиции. На пути следования предусмотрены укрытия от непогоды, навесы и места для отдыха.


– Тропы у нас только начинаются. Надеемся, что построим новые тропы до Иркутска, Читы. Институт троп открыт именно в Улан-Удэ. Мы применили современные технологии и готовы передать опыт специалистам. Ходите по тропам. Участвуйте не только в прогулках, но и в волонтерских акциях по уходу за тропами, — отметил основатель «Большой Байкальской тропы» Андрей Сукнев.


Маршрут «Тропа здоровья» в Улан-Удэ создан в рамках программы «Тропы Дальнего Востока», запущенной полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым в 2024 году по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Срок окончания строительства троп – 1 ноября.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
тропа

Все новости

Жительнице Бурятии дали два года за погибшего в ДТП человека
13.10.2025 в 10:51
Бодибилдерша из Бурятии стала вице-чемпионкой Урала и Сибири
13.10.2025 в 10:30
Тропы в Улан-Удэ украсили арт-объектами
13.10.2025 в 10:21
В Улан-Удэ заканчивается переоформление договоров по торговым киоскам
13.10.2025 в 10:01
В ухе мальчика из Бурятии поселился паук
13.10.2025 в 09:54
В Бурятии закончили ремонт дороги стоимостью более 100 млн рублей
13.10.2025 в 09:43
В Иркутской области 14-летний подросток зарезал двух человек
13.10.2025 в 09:43
В Бурятии родилась девочка весом почти 7 кг
13.10.2025 в 09:22
Пенсионерка из Улан-Удэ отдала мошенникам деньги и золото
13.10.2025 в 09:13
Самозапрет на кредиты через «Госуслуги»
13.10.2025 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

Читайте также
Жительнице Бурятии дали два года за погибшего в ДТП человека
Она не справилась с управлением из-за гололёда
13.10.2025 в 10:51
В Улан-Удэ заканчивается переоформление договоров по торговым киоскам
Последний срок - 31 декабря
13.10.2025 в 10:01
В Бурятии закончили ремонт дороги стоимостью более 100 млн рублей
Она соединяет сёла Старая Курба и Верхние Тальцы
13.10.2025 в 09:43
В Бурятии родилась девочка весом почти 7 кг
Роды принимала большая команда врачей
13.10.2025 в 09:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru