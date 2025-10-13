Жительнице Бурятии дали два года за погибшего в ДТП человека

Два года ограничения свободы назначил суд 45-летней жительнице Бурятии за ДТП, в котором погиб человек. Женщина не правилась с управлением на скользкой дороге и выехала на встречную полосу.

- Судом установлено, что в ноябре 2024 года обвиняемая оказывала услуги перевозки пассажиров и не справилась с управлением автомобиля из-за снежного наката и гололедицы на дороге. Выехав на встречную полосу, она столкнулась с двумя автомобилями. В результате ДТП пассажир в машине виновной, не будучи пристегнутым ремнем безопасности, получил многочисленные травмы головы и тела, - рассказали в прокуратуре республики.

Фото: loon.site