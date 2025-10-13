Общество 13.10.2025 в 11:37

Команда «Горсвета» из Улан-Удэ победила на международном конкурсе мастерства

С победой коллектив поздравил мэр города
Текст: Андрей Константинов
Команда «Горсвета» из Улан-Удэ победила на международном конкурсе мастерства
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил команду «Горсвета» с победой на международном конкурсе мастерства среди электромонтёров. Соревнования проходили в Екатеринбурге. Специалисты из Улан-Удэ выступили лучше всех. Всего участвовало 10 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Ташкента и других городов. 

– Команда выступила достойно. Уже в 2026 году Улан-Удэ примет на своей территории международные соревнования. Горсвет продолжает развиваться: улучшает материальную базу, обновляет технику. Стараемся, чтобы сотрудники работали в комфортной и безопасной обстановке, испытывали гордость за предприятие, – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.


Конкурс проходил в три этапа: сначала проверялось мастерство монтажа кабельных муфт, затем знание теории. Последний этап проходил на реальном объекте – десять автовышек выезжали на перекрытую дорогу, где команды соревновались в установке светодиодных светильников.

– Конкуренция была высокая, ответственность огромная. На финальном этапе монтажа оголовников и светильников мы отставали от петербургского Ленсвета на четыре балла, но справились, набрав 100 из 100. Электромонтёром работаю 11 лет. Мой отец посвятил свою жизнь работе энергетиком, я продолжаю семейную династию, – рассказал электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Роман Сназин.


Помимо него, в команду «Горсвета» также вошли главный инженер Максим Амиров и электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Евгений Баженов.

Как отметили в мэрии, в данном конкурсе «Горсвет» участвовал уже третий год подряд и с каждым разом улучшал свои результаты.

Фото: мэрия Улан-Удэ
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

