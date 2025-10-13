Жители Заиграевского района Бурятии выступают против переноса автовокзала

Ранее министерство транспорта Бурятии запустило опрос жителей по поводу переноса ряда автобусных маршрутов на новый автовокзал «Северный». Он будет находиться на проспекте Автомобилистов, 4А, возле ТРЦ «Capital Mall».

«Это улучшит качество обслуживания пассажиров и сделает поездки более комфортными», - заявили в министерстве.

Большинство жителей Заиграевского района выступают против. Не обрадовала новость и водителей компании «ПТК Заиграевский Транзит». Уже много лет пассажиров обслуживает кассово-диспетчерский пункт на Мелькомбинате. Несмотря на то, что помещение крошечное и там нет туалета и прочих благ, люди не хотят перемен.

Перевозчик подготовил обращение в адрес главы республики и минтранса о том, чтобы оставить конечную остановку на прежнем месте. Коллектив убежден, что перенос «невыгоден и принесет только неудобства».

«Мы, жители Заиграевского района, считаем существующее расположение наиболее удобным. На Мелькомбинате сходится большое количество городских автобусов, трамвай, железная дорога, все остановки находятся в шаговой доступности. Можно приехать и уехать с любой точки Улан-Удэ, чего не скажешь про Кэпитал Молл. К тому же значительно увеличится время в пути из-за постоянных пробок на проспекте Автомобилистов. Мы не готовы тратить время и деньги, чтобы добираться с пересадками до нового автовокзала», - говорится в петиции.

К слову, в обращении уже накопилось множество листов с подписями.

Однако нашлись и те, кто видит плюсы на новом месте.

«Можно пройтись по всем магазинам, и с тяжёлыми сумками не составит большого труда доехать до дома. На Стрелке и СтопЦен, и Светофор, и Маяк, и одежда с обувью с огромным выбором по обеим сторонам дороги», - написал один из жителей в ТГ-канале «Аноним Онохой».

О новых местах под автовокзалы стало известно еще в январе. Для «Северного» рассматривались два варианта – проспект Автомобилистов, 3А, к.1 (здание АО «Городские маршруты») и проспект Автомобилистов, 4А/1 (на территории ТРЦ «Capital Mall»).