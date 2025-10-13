В Бурятии состоялись слушания по разработке Ошурковского месторождения

10 октября в поселке Сотниково состоялись вторые общественные слушания проекта опытно-промышленной разработки Ошурковского месторождения компанией ООО «АпатитАгро». На мероприятие пришли более ста человек —представители компании, власти республики, экологи, представители других регионов, сотрудники различных ведомств и, конечно же, местные жители.

Людям напомнили, что сейчас изучается принципиальная возможность разработки карьера и подходящие методы работы. Только при подтверждении запасов и после проведения опытно-промышленной отработки месторождения будет разработан проект горно-обогатительного комбината, который должен пройти государственную экологическую экспертизу. В случае успешного прохождения экспертиз, запуск комбината планируется в 2030 году.

Вице-президент по инжинирингу, промышленной и экологической безопасности компании-партнёра Наталия Гончар сообщила собравшимся, что цель опытно-промышленных работ – отбор пробы руды для исследования по технологическому параметру, отработка технологии селективной выемки руды.

- Зачем нужна опытно-промышленная разработка? Одно из главных условий появления комбината, в частности и от местных жителей — уйти от взрывных работ. Ранее мы вам говорили, что особенность месторождения в том, что вскрышных пустых пород практически нет. Поэтому здесь нужно правильно организовать выемку руды. Потому что мы должны соблюдать принцип комплексного использования освоения всех минеральных ресурсов, - объяснила Наталья Гончар.

Одно из главных опасений местных жителей, как и прежде — экологические риски. Успокоить их попытались гости из других регионов, которые приехали в Бурятию, чтобы рассказать о том, как в их регионах работают горно-обогатительные комбинаты.

- У нас есть Малмыжское медно-порфировое месторождение, оно разрабатывается вблизи села Верхний Нерген Нанайского района Хабаровского края. Сначала я была против добычи. Мы боялись, что это опасно для реки Амур. Но после того, как мы съездили и посмотрели, как работают аналогичные предприятия, мы увидели, как может работать бизнес — честно, прозрачно и с заботой о местных жителях. За пять лет присутствия компании у нас в деревне появились ЛЭП, новые дороги и прочее, - поделилась президент «Ассоциации коренных малочисленных народов севера Хабаровского края» Любовь Одзял.

Участник СВО Евгений Малушко приехал на слушания, чтобы ознакомиться с проектом и оценить степень его риска.

- Мой товарищ родом из Челябинска. Он сказал, что «Русская медная компания» хорошо помогает ветеранам СВО. Мы боремся за то, чтобы наши ребята, которые по состоянию здоровья ушли с передовой, обрели хорошие рабочие места с хорошей зарплатой, - высказался участник СВО.

Министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева также приняла участие в слушаниях.

- Большинство моих сомнений сегодня разрешились. Я была против разработки, именно технологии, которая предполагала взрывные работы. На сегодняшний момент компания говорит о том, что она будет проводить опыты. Цель опытов — определить оптимальные методы разработки месторождения, выяснить, какими инструментами лучше всего действовать, - отметила министр.

По словам председателя Общественного совета Иволгинского района Валентиной Астраханцевой, важно выслушать мнение каждого жителя, ведь судьба проекта касается многих семей.

- С другой стороны, нельзя останавливать процесс развития, развитие экономики нашей страны, нашей республики. Необходимо провести геолого-разведывательные работы, чтобы иметь на руках факты – можно добывать или нельзя, - отметила женщина.

Итогом общественных обсуждений стало получение вопросов и предложений от местных жителей. Компания все изучит и учтет замечания. Жители смогут продолжать изучать представленные документы и направлять свои замечания до 25 октября. На их основе проект ОПР будет скорректирован и проанализирован. После седьмого ноября будет сформирован итоговый протокол общественных обсуждений, а сам проект ОПР будет направлен на государственную экологическую экспертизу.

Фото: «АпатитАгро»