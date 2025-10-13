Общество 13.10.2025 в 12:35

В Улан-Удэ благоустроили 28 объектов на деньги «Народного бюджета»

Об итогах проекта рассказал мэр города
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ благоустроили 28 объектов на деньги «Народного бюджета»
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подвел итоги проекта «Народный бюджет». В этом году благодаря ему в городе было благоустроено 28 объектов.

«Обновили городские скверы. В этом году на Горсаде построили баскетбольную площадку. Теперь и дети, и взрослые там могут заниматься спортом круглый год. Привели в порядок зону отдыха у Байдонова ручья в микрорайоне Забайкальский: очистили источник, сделали уютную беседку, комфортабельные лавочки, освещение и камеры видеонаблюдения. В сквере «Школьный» отреставрировали фонтан, установили новые скамейки с навесами. В сквере «Молодежный» сделали современные качели-скамейки с навесами и подсветкой, а оригинальная металлическая фигура медведя стала настоящим украшением парка. В сквере им. Ленина установили новые светильники, а в сквере «60-летия Победы» поставили беседку из древесины», - перечислил выполненные работы градоначальник.


По словам градоначальника, также проделана большая работа по ремонту дорог, тротуаров и дворов. 


«На улице Балдано выполнен ремонт тротуара рядом с остановкой «Зеленхоз». Заасфальтирован проезд к Детскому дому «Аистёнок» и внутриквартальные проезды между домами № 48 и 76 по улице Жердева, а также в микрорайоне Звездный по улице Ясная, 16. Во дворе дома по улице Пушкина, 12 появилась новая современная спортивная площадка с качественным покрытием, футбольными воротами, баскетбольными кольцами и прочной металлической оградой. На улице Приречная, 8 привели в порядок искусственное покрытие на футбольном поле. Сделали новую безопасную лестницу на Пентагоне: жители получили современный удобный проход, соединяющий улицы Норильскую и Чаадаева», - рассказал Игорь Шутенков.


Кроме того, в этом году в рамках «Народного бюджета» в городе улучшены 8 школьных территорий. Так, возле школы №52 установлена новая хоккейная коробка. Сделана многофункциональная спортивная площадка около школы №63 в 113-м микрорайоне. Обновлены баскетбольное покрытие и беговые дорожки в школе №35 и на спортивной площадке в школе №57. Заасфальтировали подъезды к школам № 48 и 37.


Как отметил мэр, всего за 5 лет по проекту «Народный бюджет» реализовано 203 мероприятия.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
благоустройство народный бюджет

Все новости

В Улан-Удэ благоустроили 28 объектов на деньги «Народного бюджета»
13.10.2025 в 12:35
В Бурятии состоялись слушания по разработке Ошурковского месторождения
13.10.2025 в 12:09
Безработный житель Улан-Удэ обчистил чужой автомобиль
13.10.2025 в 12:04
Жители Заиграевского района Бурятии выступают против переноса автовокзала
13.10.2025 в 11:41
Команда «Горсвета» из Улан-Удэ победила на международном конкурсе мастерства
13.10.2025 в 11:37
Замкнувшая проводка в бане чуть не спалила дом в районе Бурятии
13.10.2025 в 11:11
В Улан-Удэ популярного блогера обвиняют в мошенничестве
13.10.2025 в 11:11
Жительнице Бурятии дали два года за погибшего в ДТП человека
13.10.2025 в 10:51
Бодибилдерша из Бурятии стала вице-чемпионкой Урала и Сибири
13.10.2025 в 10:30
Тропы в Улан-Удэ украсили арт-объектами
13.10.2025 в 10:21
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

Читайте также
В Бурятии состоялись слушания по разработке Ошурковского месторождения
Все жители получили возможность высказаться и задать вопросы представителям «АпатитАгро»
13.10.2025 в 12:09
Жители Заиграевского района Бурятии выступают против переноса автовокзала
Пассажиры и водители не хотят стоять в пробках на Стрелке
13.10.2025 в 11:41
Команда «Горсвета» из Улан-Удэ победила на международном конкурсе мастерства
С победой коллектив поздравил мэр города
13.10.2025 в 11:37
Жительнице Бурятии дали два года за погибшего в ДТП человека
Она не справилась с управлением из-за гололёда
13.10.2025 в 10:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru