В Улан-Удэ благоустроили 28 объектов на деньги «Народного бюджета»

«Обновили городские скверы. В этом году на Горсаде построили баскетбольную площадку. Теперь и дети, и взрослые там могут заниматься спортом круглый год. Привели в порядок зону отдыха у Байдонова ручья в микрорайоне Забайкальский: очистили источник, сделали уютную беседку, комфортабельные лавочки, освещение и камеры видеонаблюдения. В сквере «Школьный» отреставрировали фонтан, установили новые скамейки с навесами. В сквере «Молодежный» сделали современные качели-скамейки с навесами и подсветкой, а оригинальная металлическая фигура медведя стала настоящим украшением парка. В сквере им. Ленина установили новые светильники, а в сквере «60-летия Победы» поставили беседку из древесины», - перечислил выполненные работы градоначальник.





По словам градоначальника, также проделана большая работа по ремонту дорог, тротуаров и дворов.





«На улице Балдано выполнен ремонт тротуара рядом с остановкой «Зеленхоз». Заасфальтирован проезд к Детскому дому «Аистёнок» и внутриквартальные проезды между домами № 48 и 76 по улице Жердева, а также в микрорайоне Звездный по улице Ясная, 16. Во дворе дома по улице Пушкина, 12 появилась новая современная спортивная площадка с качественным покрытием, футбольными воротами, баскетбольными кольцами и прочной металлической оградой. На улице Приречная, 8 привели в порядок искусственное покрытие на футбольном поле. Сделали новую безопасную лестницу на Пентагоне: жители получили современный удобный проход, соединяющий улицы Норильскую и Чаадаева», - рассказал Игорь Шутенков.





Кроме того, в этом году в рамках «Народного бюджета» в городе улучшены 8 школьных территорий. Так, возле школы №52 установлена новая хоккейная коробка. Сделана многофункциональная спортивная площадка около школы №63 в 113-м микрорайоне. Обновлены баскетбольное покрытие и беговые дорожки в школе №35 и на спортивной площадке в школе №57. Заасфальтировали подъезды к школам № 48 и 37.





Как отметил мэр, всего за 5 лет по проекту «Народный бюджет» реализовано 203 мероприятия.





Фото: мэрия Улан-Удэ

