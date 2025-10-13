Общество 13.10.2025 в 12:44

Жителям Бурятии покажут хрюкающих быков и «мраморных» аристократов

Необычных сельхозживотных представят на выставке
A- A+
Текст: Карина Перова
Жителям Бурятии покажут хрюкающих быков и «мраморных» аристократов
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ по ул. Покровская, 33 «А» 24 октября состоится межрегиональная выставка племенных сельхозживотных «Байкалагро-2025» (0+). Жители и гости города смогут увидеть в одном месте необычный скот.

На мероприятии представят племенных животных «голубых кровей», генофонд которых идеально приспособлен к суровому климату Бурятии. Многие из них обладают уникальной внешностью и интересной историей.

«Визитной карточкой выставки станут знаменитые абердин-ангусы, быки французской лимузинской породы, яки, русские тяжеловозы, аборигенная бурятская порода лошадей и овцы породы «Буубэй», - рассказали в минсельхозпроде региона.

Также посетителей ждет большая фермерская ярмарка, концертная программа и розыгрыш призов. Для детей проведут увлекательные мастер-классы, добавили организаторы.

Возрастное ограничение 0+

Теги
выставка сельхозживотные

Все новости

В Бурятии пройдет Акселератор инновационных проектов
13.10.2025 в 14:13
В Улан-Удэ иномарка протаранила маршрутку
13.10.2025 в 12:48
Жителям Бурятии покажут хрюкающих быков и «мраморных» аристократов
13.10.2025 в 12:44
В Улан-Удэ благоустроили 28 объектов на деньги «Народного бюджета»
13.10.2025 в 12:35
В Бурятии состоялись слушания по разработке Ошурковского месторождения
13.10.2025 в 12:09
Безработный житель Улан-Удэ обчистил чужой автомобиль
13.10.2025 в 12:04
Жители Заиграевского района Бурятии выступают против переноса автовокзала
13.10.2025 в 11:41
Команда «Горсвета» из Улан-Удэ победила на международном конкурсе мастерства
13.10.2025 в 11:37
Замкнувшая проводка в бане чуть не спалила дом в районе Бурятии
13.10.2025 в 11:11
В Улан-Удэ популярного блогера обвиняют в мошенничестве
13.10.2025 в 11:11
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

Читайте также
В Улан-Удэ благоустроили 28 объектов на деньги «Народного бюджета»
Об итогах проекта рассказал мэр города
13.10.2025 в 12:35
В Бурятии состоялись слушания по разработке Ошурковского месторождения
Все жители получили возможность высказаться и задать вопросы представителям «АпатитАгро»
13.10.2025 в 12:09
Жители Заиграевского района Бурятии выступают против переноса автовокзала
Пассажиры и водители не хотят стоять в пробках на Стрелке
13.10.2025 в 11:41
Команда «Горсвета» из Улан-Удэ победила на международном конкурсе мастерства
С победой коллектив поздравил мэр города
13.10.2025 в 11:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru