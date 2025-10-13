Жителям Бурятии покажут хрюкающих быков и «мраморных» аристократов

В Улан-Удэ по ул. Покровская, 33 «А» 24 октября состоится межрегиональная выставка племенных сельхозживотных «Байкалагро-2025» (0+). Жители и гости города смогут увидеть в одном месте необычный скот.

На мероприятии представят племенных животных «голубых кровей», генофонд которых идеально приспособлен к суровому климату Бурятии. Многие из них обладают уникальной внешностью и интересной историей.

«Визитной карточкой выставки станут знаменитые абердин-ангусы, быки французской лимузинской породы, яки, русские тяжеловозы, аборигенная бурятская порода лошадей и овцы породы «Буубэй», - рассказали в минсельхозпроде региона.

Также посетителей ждет большая фермерская ярмарка, концертная программа и розыгрыш призов. Для детей проведут увлекательные мастер-классы, добавили организаторы.

