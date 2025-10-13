Общество 13.10.2025 в 14:34

Жителям Улан-Удэ пригрозили судебной неустойкой

Её будут взыскивать с нарушителей земельного законодательства
Текст: Андрей Константинов
С 2024 года в Улан-Удэ Комитет по управлению имуществом и землепользованию применяет новый механизм борьбы с неисполнением судебных решений о земельных нарушениях. Теперь за каждый день задержки исполнения решения ответчики будут выплачивать неустойку в размере от 1 до 2 тысяч рублей. 

Об этом сегодня на брифинге в мэрии сообщил начальник отдела земельного контроля Комитета по управлению имуществом и землепользованию Дмитрий Сотнич.

– Чем дольше нарушитель не исполняет решение суда – тем больше сумма неустойки. Например, этим летом один из ответчиков выплатил порядка 252 тысячи рублей за задержку исполнения судебного решения, вынесенного в июне 2024 года, – отметил Дмитрий Сотнич. 

В 2025 году власти уже получили 32 судебных решения, предусматривающих как освобождение незаконно занятых участков, так и взыскание судебной неустойки в пользу города. Новая мера призвана ускорить устранение нарушений в сфере землепользования.
земля нарушение

