Пять подрядчиков будут чистить федеральные дороги Бурятии зимой

В этом году ФКУ Упрдор «Южный Байкал» привлекает пять подрядных организаций для содержания федеральных трасс зимой. Как сообщили в ведомстве, все они располагают необходимой дорожной техникой и квалифицированными кадрами.«На обслуживание задействовано 83 единицы дорожной техники, включая 33 КДМ, 10 автогрейдеров, 5 роторных снегоочистителей, 17 погрузчиков и экскаваторов, а также 15 тракторов. В этом году подрядными организациями закуплено 5 единиц современной техники, заменяющей несколько автомобилей. В настоящее время заготовлено 25 тыс. кубометров противогололедного материала, что составляет 87 % от необходимого объема. Для хранения материалов выделено 20 пескобаз, расположенных в непосредственной близости к сложным участкам автодорог», - рассказали в «Южном Байкале».Для техники подготовлены теплые стоянки, а для рабочих и водителей помещения для отдыха и обогрева. Также организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц.«За дорожной обстановкой в режиме реального времени следят 44 видеокамеры, что позволяет специалистам учреждения полностью контролировать ситуацию и при необходимости принимать оперативные решения. Весь автопарк оснащен системой ГЛОНАСС и отображается на онлайн карте. Это позволяет отслеживать местонахождение дорожной техники и в режиме реального времени передавать подрядным организациям информацию, на какие участки следует отправить технику для дополнительной обработки», - отмечают в «Южном Байкале».Напомним, в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Южный Байкал» находятся 1054 км федеральных автодорог, включая трассы «Байкал», А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией и А-333 Култук – Монды – граница с Монголией.