Общество 13.10.2025 в 15:17

Косметолог из Улан-Удэ затарилась контрафактными препаратами

Она собиралась использовать их в работе
Текст: Карина Перова
Фото: freepik.com

Прокуратура Советского района Улан-Удэ проверила, соблюдается ли федеральное законодательство об обращении лекарственных препаратов и медицинских изделий в аптеках, медицинских учреждениях и в косметологических кабинетах.

Так, индивидуального предпринимателя оштрафовали на 5 тысяч рублей за использование незарегистрированных медицинских изделий при предоставлении косметологических услуг.

Кроме того, мировой судья назначил наказание в виде предупреждения косметологу за приобретение контрафактного лекарственного препарата для дальнейшего использования в работе.

Также прокурорская проверка показала, что в учреждениях не было лекарств, входящих в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, и там нарушался порядок хранения психотропных препаратов.

«Всего по результатам проверок к административной ответственности привлечены 4 лица, им также внесены представления об устранении выявленных нарушений закона. Используемые с нарушением закона препараты и изделия изъяты», - добавили в прокуратуре Бурятии.

Ранее «Номер один» сообщал, как «черные косметологи» калечат жительниц Улан-Удэ. Еще одна горожанка пыталась засудить клинику за неудачную пластическую операцию. После операции на веках женщина получила серьезные дефекты.

