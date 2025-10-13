Косметолог из Улан-Удэ затарилась контрафактными препаратами

Прокуратура Советского района Улан-Удэ проверила, соблюдается ли федеральное законодательство об обращении лекарственных препаратов и медицинских изделий в аптеках, медицинских учреждениях и в косметологических кабинетах.

Так, индивидуального предпринимателя оштрафовали на 5 тысяч рублей за использование незарегистрированных медицинских изделий при предоставлении косметологических услуг.

Кроме того, мировой судья назначил наказание в виде предупреждения косметологу за приобретение контрафактного лекарственного препарата для дальнейшего использования в работе.

Также прокурорская проверка показала, что в учреждениях не было лекарств, входящих в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, и там нарушался порядок хранения психотропных препаратов.

«Всего по результатам проверок к административной ответственности привлечены 4 лица, им также внесены представления об устранении выявленных нарушений закона. Используемые с нарушением закона препараты и изделия изъяты», - добавили в прокуратуре Бурятии.

