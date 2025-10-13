Общество 13.10.2025 в 15:30
Проект юных экологов из Бурятии борется за звание лучшего на всероссийском экологическом форуме
Жители республики могут поддержать его своим голосом
Текст: Андрей Константинов
Проект школьников из Бурятии «Котокель: спасаем озеро-нож» вышел в финал III Всероссийского детского экологического форума (ДЭФ), который пройдет 14–15 октября в Челябинске. Разработка представлена в номинации «Лучший проект по очистке водных объектов» и претендует на звание «Народного проекта».
Всего в финале форума, собравшем более 3,5 тысяч детей из 51 региона России, поборются лучшие экологические инициативы. Участие в ДЭФ примут победители олимпиад, активные участники экологических акций, в том числе ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Поддержать проект Бурятии может каждый. До 14 октября проходит открытое онлайн-голосование за «Народный проект». Цель инициативы «Котокель: спасаем озеро-нож» — организация уборки береговой линии озера Котокель и оценка его экологического состояния.
Чтобы проголосовать, необходимо перейти на официальную страницу голосования и выбрать проект Республики Бурятия «Котокель: спасаем озеро-нож».
Команда, набравшая наибольшее количество голосов, будет объявлена победителем в этой специальной номинации на церемонии награждения 15 октября.
Всего в финале форума, собравшем более 3,5 тысяч детей из 51 региона России, поборются лучшие экологические инициативы. Участие в ДЭФ примут победители олимпиад, активные участники экологических акций, в том числе ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Поддержать проект Бурятии может каждый. До 14 октября проходит открытое онлайн-голосование за «Народный проект». Цель инициативы «Котокель: спасаем озеро-нож» — организация уборки береговой линии озера Котокель и оценка его экологического состояния.
Чтобы проголосовать, необходимо перейти на официальную страницу голосования и выбрать проект Республики Бурятия «Котокель: спасаем озеро-нож».
Команда, набравшая наибольшее количество голосов, будет объявлена победителем в этой специальной номинации на церемонии награждения 15 октября.