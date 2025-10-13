В центре Улан-Удэ завершается ремонт дороги

На улице Ленина в Улан-Удэ завершается ремонт дороги, который начали в августе. Сейчас там строители укладывают оставшуюся тротуарную плитку.

Протяжённость обновленного участка составляет 180 метров. Вместо старого асфальта уложили новый, отрегулировали ливневые решётки, а сейчас укладывают свыше тысячи квадратных метров тротуара.

– Участок имеет особое значение – это центральная, туристическая улица города. Чтобы не создавать неудобств для горожан, основные работы проводятся по ночам, – рассказал начальник управления дорожного строительства Евгений Соболев.

В мэрии добавили, что в этом году в Улан-Удэ завершается комплексная работа по благоустройству общественных территорий вокруг Гостиных рядов. Ранее были отремонтированы площадь Революции и Шахматный сквер. В этом году открылся обновленный Александровский сад, расширена парковка и отремонтирована дорога возле него.

Всего в дорожную ремонтную программу 2025 года вошло 11 участков города. А с 2017 года в столице республики обновлено 154 участка дорог — благодаря этому 85 % городских магистралей сейчас находятся в нормативном состоянии.

Фото: мэрия города