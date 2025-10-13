В Бурятии выходили двух маленьких косуль, оказавшихся на краю гибели

В Бурприроднадзоре рассказали о дальнейшей судьбе маленьких косуль, которых нашли на дороге на Верхней Березовке, а также в Курумканском районе.

Первый случай произошел летом. Самочку определили на временное проживание к специалистам на страусиную ферму семьи Дмитриевых. Выпускать крохотное животное сразу в дикую природу не стали, поскольку оно могло погибнуть. Косулю выходила Ирина Дмитриева. Ранее она брала на передержку птиц (лебедей) и других зверей.

Дикую козочку выкормили и выпустили в Мухоршибирском районе, где ее не могут подстрелить. Место находится под охраной производственных инспекторов охотничьего хозяйства.

Также в надзорном ведомстве напомнили о косуленке, которого водитель сбил и бросил на обочине дороги. Несчастного назвали Туман, ему пришлось наложить гипс.

«Здоровье у Тумана в силу юного возраста крепкое, животное убежало самостоятельно в лес, перепрыгнув высокую изгородь, только копыта и сверкали», - отметили в Бурприроднадзоре.