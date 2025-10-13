Школьник из Улан-Удэ привлек внимание на выставке в Эмиратах

Улан-удэнский школьник отличился на международном научном мероприятии, которое прошло накануне в Объединенных Арабских Эмиратов – городе Абу-Даби. Ученик 9-го класса школы № 49 Антон Меньшиков стал участником международной конференции-выставки.

Юный исследователь представил свою работу «Исчезающие языки мира: проблемы сохранения культурного наследия».

- Работа Антона привлекла внимание зарубежных коллег глубиной анализа и актуальным подходом к изучению глобальных проблем современного лингвистического разнообразия. Желаем Антону дальнейших творческих достижений и вдохновения в выбранной области исследований, - сообщили в Комитете образования.

Фото: Комитет по образованию