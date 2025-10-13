Общество 13.10.2025 в 16:21
Школьник из Улан-Удэ привлек внимание на выставке в Эмиратах
Девятиклассник участвовал в международной конференции
Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнский школьник отличился на международном научном мероприятии, которое прошло накануне в Объединенных Арабских Эмиратов – городе Абу-Даби. Ученик 9-го класса школы № 49 Антон Меньшиков стал участником международной конференции-выставки.
Юный исследователь представил свою работу «Исчезающие языки мира: проблемы сохранения культурного наследия».
- Работа Антона привлекла внимание зарубежных коллег глубиной анализа и актуальным подходом к изучению глобальных проблем современного лингвистического разнообразия. Желаем Антону дальнейших творческих достижений и вдохновения в выбранной области исследований, - сообщили в Комитете образования.
Фото: Комитет по образованию