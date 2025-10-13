Житель Бурятии стащил из кухни кафе телефон, сыр и колбасу

В райцентре Кабанского района Бурятии безработный 38-летний житель Селенгинска обчистил одно из заведений общепита. Администратор рассказала полицейским, что он проник на кухню, где стащил служебный мобильный телефон за 15 тысяч рублей и продукты на общую сумму свыше тысячи рублей.

Мужчину установили и задержали сотрудники уголовного розыска. Он заявил, что вечером купил бутылку спиртного в магазине и распил ее в фойе кафе, мол, на улице было холодно, а в помещении приятно пахло едой.

Опьянев, тот собрался пойти домой, но якобы перепутал дверь и зашел на кухню кафе. Так как поваров на месте уже не было, он умыкнул мобильный телефон и забрал из холодильника колбасные изделия и сыр. Продукты мужчина съел по дороге, а гаджет разбил при падении.

«Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков. Похищенный мобильный телефон изъят в ходе следственных действий. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - отметили в МВД по Бурятии.