Общество 13.10.2025 в 17:15
Жители Бурятии жалуются на исчезновение топлива на АЗС
В Минтрансе признали, что «подвоз топлива не регулярен»
Текст: Андрей Константинов
Тревожные для автомобилистов новости поступили сегодня из Гусиноозерска. Местные жители сообщают, что на заправках нет бензина.
В Минтрансе Бурятии подтвердили, что проблемы с топливом есть, но не везде.
«В связи с ограниченным объемом поставок от нефтеперерабатывающих заводов подвоз топлива не регулярен. В сложившейся ситуации рекомендуем жителям заправляться на других АЗС. На АЗС «Роснефть» в Гусиноозёрске в наличии имеются все виды топлива: АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо», - цитирует комментарий министерства телеграм-канал «Селенга-инфо. 24/7».
Напомним, последнее время топливо в стране, в том числе и в Бурятии, быстро дорожает, а в ряде регионов сложился его дефицит. Нехватку бензина эксперты связывают с рядом факторов, в том числе с атаками беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в центральной части России.
