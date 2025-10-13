Общество 13.10.2025 в 17:15

Жители Бурятии жалуются на исчезновение топлива на АЗС

В Минтрансе признали, что «подвоз топлива не регулярен»
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
Тревожные для автомобилистов новости поступили сегодня из Гусиноозерска. Местные жители сообщают, что на заправках нет бензина.

В Минтрансе Бурятии подтвердили, что проблемы с топливом есть, но не везде.

«В связи с ограниченным объемом поставок от нефтеперерабатывающих заводов подвоз топлива не регулярен. В сложившейся ситуации рекомендуем жителям заправляться на других АЗС. На АЗС «Роснефть» в Гусиноозёрске в наличии имеются все виды топлива: АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо», - цитирует комментарий министерства телеграм-канал «Селенга-инфо. 24/7».

Напомним, последнее время топливо в стране, в том числе и в Бурятии, быстро дорожает, а в ряде регионов сложился его дефицит. Нехватку бензина эксперты связывают с рядом факторов, в том числе с атаками беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в центральной части России.
