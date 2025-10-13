Солдата из Бурятии опознали спустя 24 года

Солдат из Бурятии обрёл имя спустя десятилетия. В 2001 году члены военно-патриотического объединения «Память» в ходе поисковых работ у деревни Кузовлево Подольского района нашли останки троих бойцов 93-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. У одного из солдат был медальон, который долгие годы не поддавался прочтению.

Личность героя удалось установить с помощью современных технологий и кропотливой работы поисковиков. Им оказался уроженец села Горячинск, рядовой Федос Николаевич Андреев, 1904 года рождения. Журналистам удалось найти родственников солдата – его внуков и правнуков.

«11 октября на Поле воинской славы у деревни Кузовлево состоялась торжественная церемония закрытия «Вахты Памяти-2025», в ходе которой бланк экспертизы медальона и его фрагменты были переданы родным Федоса Николаевича», - рассказали в полпредстве Бурятии в Москве.