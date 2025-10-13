Монголия готовится к жутким метелям

Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар созвал совещание Государственной чрезвычайной комиссии в связи с прогнозом ухудшения погодных условий, ожидаемого в большинстве регионов страны с 14 октября.

На совещании были заслушаны доклады о мерах по подготовке к зиме в сельском хозяйстве, энергетическом секторе и в столице в целом, даны соответствующие поручения. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».

По данным Национального агентства по метеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 октября в северных районах западных и центральных аймаков и в некоторых районах восточных аймаков ожидаются сильные метели; в большинстве районов западных и центральных аймаков и в северных районах Гоби 14 и 15 октября; в северной части страны 17 октября; и в восточной части 18 октября.

В связи с низким урожаем сена в западных аймаках заготовка сена ведется в восточных аймаках. На сегодняшний день заготовлено 1,1 миллиона тонн сена из запланированных 1,5 миллионов тонн.

По состоянию на 6 октября было собрано 157,1 тысячи тонн пшеницы, 81,7 тысячи тонн картофеля и 50,8 тысячи тонн кормов для сельскохозяйственных животных.

Работы по подготовке к зиме в энергетическом секторе завершены на 87%. На электростанциях в Центральном регионе в настоящее время имеется 626,9 тысячи тонн угля и 2519 тонн мазута.

Поставки брикетированного полукокса начались в 500 торговых точках столицы. В течение отопительного сезона 2025–2026 годов планируется импортировать 306 тысяч тонн брикетированного полукокса.

Это позволит улучшить экологию и пережить зиму, которая ожидается весьма холодной.