Общество 14.10.2025 в 09:48

«В Байкал льётся дерьмо»

Так депутат Госдумы Жанна Рябцева охарактеризовала срыв ввода очистных в Забайкалье  
Текст: Иван Иванов
Депутат Госдумы Жанна Рябцева  снова жестко высказалась о ходе строительства очистных сооружений в Забайкалье, отметив, что на одном из объектов работы не ведутся вообще. Об этом она поделилась в своей соцсети. 

«Продолжаем поездку по Байкалу в рамках парламентского контроля нацпроекта "Сохранение озера Байкал" а Забайкальском крае.

Приехали в  с.Тарбагатай, cтроительство очистных сооружений, мощность - 50 куб.м./сутки. Стоимость объекта: 54 млн рублей. Сроки реализации: 18 дек 2020 - 15 ноя 2022. Отставание более 700 дней.

Замечания выявленные при строительном контроле устраняются несвоевременно, значительная часть не устраняется длительное время.

Второй пункт: п.Хилок, реконструкция очистных сооружений. Мощность - 1500 куб.м./сутки. Стоимость объекта: 301 млн рублей. Сроки реализации: 11 янв 2021 - 15 ноя 2022. Отставание более 700 дней.

Прочность железобетонных конструкций в сооружениях для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод там не соответствует проектной.  Замечания устраняются несвоевременно, значительная часть не устраняется длительное время.

Третий пункт - н.п. Жипхеген, строительство очистных сооружений, мощность - 150 куб.м./сутки. Стоимость объекта: 108 млн рублей. Отставание более 700 дней.
Ну здесь даже список недочетов приводить смысла нет, он метровый, мелким шрифтом.
По итогу, сотни миллионов рублей успешно "освоены", дерьмо в Байкал как лилось, так и льется», - пишет депутат.
Добавим, что все проверенные депутатом населённые пункты в Забайкалье находятся на реках, впадающих в конечном итоге в Байкал. Забайкальцы, когда начнёте контролировать своих строителей? Байкал это ведь мировая жемчужина!

Фото: Номер один

