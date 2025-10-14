«В Байкал льётся дерьмо»

Депутат Госдумы Жанна Рябцева снова жестко высказалась о ходе строительства очистных сооружений в Забайкалье, отметив, что на одном из объектов работы не ведутся вообще. Об этом она поделилась в своей соцсети.



«Продолжаем поездку по Байкалу в рамках парламентского контроля нацпроекта "Сохранение озера Байкал" а Забайкальском крае.



Приехали в с.Тарбагатай, cтроительство очистных сооружений, мощность - 50 куб.м./сутки. Стоимость объекта: 54 млн рублей. Сроки реализации: 18 дек 2020 - 15 ноя 2022. Отставание более 700 дней.



Замечания выявленные при строительном контроле устраняются несвоевременно, значительная часть не устраняется длительное время.



Второй пункт: п.Хилок, реконструкция очистных сооружений. Мощность - 1500 куб.м./сутки. Стоимость объекта: 301 млн рублей. Сроки реализации: 11 янв 2021 - 15 ноя 2022. Отставание более 700 дней.



Прочность железобетонных конструкций в сооружениях для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод там не соответствует проектной. Замечания устраняются несвоевременно, значительная часть не устраняется длительное время.



Третий пункт - н.п. Жипхеген, строительство очистных сооружений, мощность - 150 куб.м./сутки. Стоимость объекта: 108 млн рублей. Отставание более 700 дней.

Ну здесь даже список недочетов приводить смысла нет, он метровый, мелким шрифтом.

По итогу, сотни миллионов рублей успешно "освоены", дерьмо в Байкал как лилось, так и льется», - пишет депутат.

Добавим, что все проверенные депутатом населённые пункты в Забайкалье находятся на реках, впадающих в конечном итоге в Байкал. Забайкальцы, когда начнёте контролировать своих строителей? Байкал это ведь мировая жемчужина!

Фото: Номер один