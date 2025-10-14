Общество 14.10.2025 в 10:19

Солдат из Бурятии «вернулся домой» спустя 82 года

Его останки обнаружили в Жиздринском районе Калужской области
A- A+
Текст: Карина Перова
Солдат из Бурятии «вернулся домой» спустя 82 года
Фото: администрация Прибайкальского района

Младший сержант Федор Севергин из села Зырянск Прибайкальского района Бурятии пропал без вести в 1943 году. 9 мая 2025 года поисковый отряд «Тишина» обнаружил его останки в Жиздринском районе Калужской области.

Боец погиб в ходе Жиздринской наступательной операции. При нем был найден солдатский смертный медальон, который позволил экспертам лаборатории «Солдатский медальон» установить личность героя. После поисковикам удалось найти его родственников.

Федор Максимович родился в 1915 году в селе Зырянск в многодетной семье. В 1941 году повестки на фронт получили три брата Севергиных – Федор, Андрей и Матвей. Федор служил в 117-м отдельном батальоне связи 93-й стрелковой дивизии, но связь с ним прервалась в 1943 году. С тех пор семья жила с надеждой на его возвращение.

На момент гибели Федору было всего 28 лет, у него остались жена Сусанна Филипповна, дочь Полина и сын Леонид. Дождаться «возвращения» отца смогла только его дочь, которая сегодня проживает в Белгороде с семьей своей дочери. 

13 октября в родном селе бойца состоялась трогательная церемония прощания с героем Великой Отечественной войны спустя 82 года. Отдать дань уважения и выразить благодарность за его подвиг прибыл глава Прибайкальского района Николай Коновалов и другие.

Ранее «Номер один» сообщал о солдате из села Горячинск Федосе Николаевиче Андрееве, останки которого опознали спустя 24 года. Их нашли в 2001 году у деревни Кузовлево Подольского района.

Теги
солдат останки вахта памяти

Все новости

В Бурятии с ушлой владелицы гостевого дома взыскали почти 300 тысяч рублей
14.10.2025 в 11:46
Жителям Бурятии рассказали, как уберечься от осенних простуд
14.10.2025 в 11:45
В Бурятии пятеро человек попали в ДТП по вине автоледи без прав
14.10.2025 в 11:28
В Улан-Удэ автоледи сбила 51-летнего пешехода
14.10.2025 в 11:05
Для одинокой пенсионерки из Бурятии собрали деньги на новую печь
14.10.2025 в 11:03
Инфляция в Монголии выросла за год с 5,5 до 9 процентов
14.10.2025 в 10:58
В Бурятии сестра «спасая» брата, попала под суд
14.10.2025 в 10:39
Солдат из Бурятии «вернулся домой» спустя 82 года
14.10.2025 в 10:19
Бурятия получит дополнительное финансирование на соцконтракты
14.10.2025 в 10:11
Депутатам парламента Монголии запретили выезд за границу
14.10.2025 в 09:59
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

Читайте также
В Бурятии с ушлой владелицы гостевого дома взыскали почти 300 тысяч рублей
Она оплачивала электроэнергию по тарифам, установленным для бытовых нужд
14.10.2025 в 11:46
Жителям Бурятии рассказали, как уберечься от осенних простуд
Простые добавки к чаю помогут укрепить иммунитет
14.10.2025 в 11:45
Для одинокой пенсионерки из Бурятии собрали деньги на новую печь
Всего благотворители собрали почти 141 тыс. рублей
14.10.2025 в 11:03
Инфляция в Монголии выросла за год с 5,5 до 9 процентов
Цены в стране растут на все, особенно на продукты
14.10.2025 в 10:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru