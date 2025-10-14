Солдат из Бурятии «вернулся домой» спустя 82 года

Младший сержант Федор Севергин из села Зырянск Прибайкальского района Бурятии пропал без вести в 1943 году. 9 мая 2025 года поисковый отряд «Тишина» обнаружил его останки в Жиздринском районе Калужской области.

Боец погиб в ходе Жиздринской наступательной операции. При нем был найден солдатский смертный медальон, который позволил экспертам лаборатории «Солдатский медальон» установить личность героя. После поисковикам удалось найти его родственников.

Федор Максимович родился в 1915 году в селе Зырянск в многодетной семье. В 1941 году повестки на фронт получили три брата Севергиных – Федор, Андрей и Матвей. Федор служил в 117-м отдельном батальоне связи 93-й стрелковой дивизии, но связь с ним прервалась в 1943 году. С тех пор семья жила с надеждой на его возвращение.

На момент гибели Федору было всего 28 лет, у него остались жена Сусанна Филипповна, дочь Полина и сын Леонид. Дождаться «возвращения» отца смогла только его дочь, которая сегодня проживает в Белгороде с семьей своей дочери.

13 октября в родном селе бойца состоялась трогательная церемония прощания с героем Великой Отечественной войны спустя 82 года. Отдать дань уважения и выразить благодарность за его подвиг прибыл глава Прибайкальского района Николай Коновалов и другие.

Ранее «Номер один» сообщал о солдате из села Горячинск Федосе Николаевиче Андрееве, останки которого опознали спустя 24 года. Их нашли в 2001 году у деревни Кузовлево Подольского района.