Инфляция в Монголии выросла за год с 5,5 до 9 процентов

Цены на потребительские товары и услуги в Монголии к октябрю 2025 года выросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда инфляция составляла 5,5%. Об этом сообщил национальный статистический комитет страны.«Если к октябрю 2024 года инфляция в среднем по стране достигла 5,5%, то на сегодня цены на услуги выросли на 15%, на продовольственные товары – на 10,4%, на непродовольственные товары – на 8,5%. Таким образом, в среднем инфляция к октябрю 2025 года достигла 9%. Больше всего подорожали услуги - на 16,2% в столице Монголии», – привело данные статистическое ведомство.На уровень инфляции повлияли в основном рост цен на товары и услуги, прежде всего продукты питания. Монголбанк (центральный банк страны) планировал стабилизировать инфляцию в пределах 6% в период с 2024 по 2026 год. Ранее президент монгольского центробанка в интервью корреспонденту ТАСС сообщил, что «жесткая денежная политика России и Китая повлияла на то, что уровень инфляции в Монголии в последнее время стабильно держался на уровне 7%».